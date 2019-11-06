Контактные линзы: особенности и требования к использованию

Сейчас многие страдают от проблем со зрением, из-за этого приходиться носить очки или контактные линзы. И если с покупкой первого изделия практически не возникает проблем, то от качества и модели линз зависит многое. Интернет-магазин https://glazok.net.ua/ специализируется на продаже контактных линз и препаратов по уходу за ними.

Особенности ношения линз

За последнее время значительно возросла популярность контактных линз. К сожалению, из-за неправильного подхода к выбору и несоблюдению правил эксплуатации, достаточно часто покупатели жалуются на ухудшение зрения. Чтобы не нанести еще больший вред своему зрению, нужно обязательно следовать правилам ношения линз.

Прежде всего необходимо проконсультироваться с врачом. Выбирая данное изделие, нужно разобраться с основными особенностями и его разновидностями. Контактные линзы — это линзы, которые наносят прямо на оболочку глаза. Данное изделие используется для улучшения зрения. Кроме того, на ряду с обычными контактными линзами, магазины оптики предлагают и разноцветные модели.

Выделяют четыре основные классификации контактных линз по:

Материалу изготовления.

Прозрачности.

Дизайну.

Варианту ношения.

По материалу изготовления контактные линзы разделяют на еще две подгруппы: мягкие и жесткие. Первая разновидность самая популярная из-за чего ее используют больше 90% людей во всем мире. Жесткие модели обычно применяют в сложных случаях, к примеру, таких как астигматизм. Улучшает зрение данная модель за счет сохранения формы.

Еще популярная классификация — по степени прозрачности. Различают три основные группы: прозрачные, цветные, декоративные. Первая группа — это классический вариант контактных линз, которые обычно используются для улучшения зрения. Декоративные или цветные предназначены для эстетической красоты. Довольно часто такие модели используют для создания хэллоуинского образа.

При покупке линз нужно помнить, что все модели можно использовать в любую погоду, но с некоторыми ограничениями. К примеру, это относится к плаванью, ведь линзы в этом случае можно использовать только при наличии маски или очков.

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