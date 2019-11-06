Цветочная этика: количество цветов и их значение

Букет цветов — это интересное дополнение к любому подарку женщины. К сожалению, многие мужчины не задумываются над выбором цветов, а просто покупают первый попавшийся. Многие привыкли считать, что все цветы одинаковы по своему значению, хотя это далеко не так. Чтобы не подарить какой-то неподходящий букет, стоит сперва ознакомиться с основным цветочным этикетом. Эти правила помогут найти подходящий букет в интернет-магазине My Flowers.

Основные понятия цветочного этикета

Еще несколько сотен лет назад, к выбору цветка и созданию букета подходили с особым трепетом. Цветочный этикет впервые появился на Дальнем Востоке, после чего постепенно распространился по всему миру.

Особое внимание во все времена уделяли не только разновидности цветка, но и количеству его в букете. К примеру, один цветок означает непревзойденность и элегантность девушки. Огромные букеты с большим количеством цветов принято дарить в качестве самостоятельного подарка, к примеру на 8 марта или 14 февраля.

Определившись с количеством цветков, можно перейти и к его разновидности. Современные цветочные магазины предлагают широкий выбор разнообразных растений, от которых просто разбегаются глаза. Чтобы упростить поиск необходимого растения, в первую очередь нужно узнать, что тот или иной цветок означает.

Гвоздика. Многие привыкли считать, что данное растение обычно дарят исключительно бабушкам или дедушкам. На самом деле это далеко не так, ведь розовая гвоздика олицетворяет символ любви, а вот красная — победу и лидерство.

Лилия. Еще в прошлые века ее дарили воинам, в качестве символа победы. Белая лилия обычно означает невинность и благородство, а вот желтая — внимание и радость.

Орхидея. Обычно это растение дарят любимым, так как она символизирует заботу и нежность.

Роза. Самый популярный цветок, который дарят девушкам. Красные олицетворяют страсть, белые — чистоту и невинность, желтые — радость и счастье.

Каждый цветок имеет свою особенность и значение. Именно количество и вид цветка нужно обязательно учитывать при выборе цветка.

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