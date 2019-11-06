Цветочная этика: количество цветов и их значение

Букет цветов — это интересное дополнение к любому подарку женщины. К сожалению, многие мужчины не задумываются над выбором цветов, а просто покупают первый попавшийся. Многие привыкли считать, что все цветы одинаковы по своему значению, хотя это далеко не так. Чтобы не подарить какой-то неподходящий букет, стоит сперва ознакомиться с основным цветочным этикетом. Эти правила помогут найти подходящий букет в интернет-магазине My Flowers.
Основные понятия цветочного этикета
Еще несколько сотен лет назад, к выбору цветка и созданию букета подходили с особым трепетом. Цветочный этикет впервые появился на Дальнем Востоке, после чего постепенно распространился по всему миру.
Особое внимание во все времена уделяли не только разновидности цветка, но и количеству его в букете. К примеру, один цветок означает непревзойденность и элегантность девушки. Огромные букеты с большим количеством цветов принято дарить в качестве самостоятельного подарка, к примеру на 8 марта или 14 февраля.
Определившись с количеством цветков, можно перейти и к его разновидности. Современные цветочные магазины предлагают широкий выбор разнообразных растений, от которых просто разбегаются глаза. Чтобы упростить поиск необходимого растения, в первую очередь нужно узнать, что тот или иной цветок означает.
Каждый цветок имеет свою особенность и значение. Именно количество и вид цветка нужно обязательно учитывать при выборе цветка.
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