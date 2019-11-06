Кто такой СММ-специалист: его основные обязанности

С развитием интернета стало довольно перспективно продвигать свои услуги через социальные сети. Именно благодаря такой популярности на рынке и появились новые специальности, такие как SMM-специалист. Светлана Радионова — это яркий пример такого специалиста, который поможет в продвижении товаров или услуг через социальные сети.
Кто такой SMM-специалист и чем он занимается
SMM-специалист — это человек, занимающийся продвижением в социальных сетях (Вконтакте, Instagram, Facebook, Telegram и др.). Данная специальность подразумевает многоэтапную работу, состоящую из написания постов, общения с клиентами, запуска рекламы и др. Такая работа требует постоянного нахождения онлайн, быть постоянно в курсе новинок, а также умения составлять психологический портрет целевой аудитории.
Среди основных задач SMM-специалиста выделяют:
Зачастую к таким специалистам выдвигают следующие требования:
Чтобы убедиться в качестве предоставляемых услуг, некоторые работодатели требуют от SMM-специалиста наличие портфолио. Кроме того, если работа планируется вестись на иностранный рынок, то необходимо знание английского языка.
Продвижение в социальных сетях — это современный и эффективный способ для привлечения потенциальных клиентов.
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