Хостел FRIDAY WOOD

Местом, где можно спрятаться от суеты современной жизни, является Хостел FRIDAY WOOD.

Курорт Коблево расположен на побережье Черного моря в Николаевской области. Это место способно подарить яркие воспоминания и впечатления от отдыха. Здесь можно подобрать базу отдыха в соответствии с вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями. Имеются уютные базы отдыха, которые оптимально подходят для семейного отдыха с детьми. Также здесь имеются места, где можно отдохнуть веселой компанией.

Убежать от городской суеты и полноценно отдохнуть можно в хостеле FRIDAY WOOD. С его услугами можно познакомиться здесь https://koblevo.hostel-friday.com/. Кроме того, можно почитать многочисленные положительные отзывы о хостеле на Booking. Что подтверждает правильность выбора места для отдыха.

Здесь можно остановиться в 33 уютных номерах разных категорий: двухместных, трехместных или четырех местных. Комнаты отделаны в эко-стиле. Экологичность гарантируется отделкой в из натурального дерева. Кондиционеры в номерах не установлены, но коттеджи с высокой крышей позволяют сохранять в комнатах комфортную температуру. На пластиковых окнах установлены москитные сетки, поэтому комары не портят ночной отдых.

Деревянные коттеджи расположены в сосновом бору недалеко от моря. В каждом из них 4-5 комнат. В каждом домике предусмотрена на первом этаже лаундж-зона. Сочетание аромата хвойных деревьев и морского бриза создает уникальные условия для отдыха. Времяпровождение здесь очень полезно для здоровья. На территории имеется зона барбекю, гамаки. Также функционирует кинозал с проектором. Номера в хостеле для некурящих, но на территории имеются хорошо оборудованные места для курения.

Все номера оснащены мини-кухней с электрочайником и микроволновой печью. Также в каждом домике имеется общая кухня, где можно готовить еду. На территории хостела работает бесплатный Wi-Fi. В номерах установлены сейфы.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Постояльцы могут заказать трансфер до аэропорта Одессы. Расстояние до него составляет 69 км. Поэтому размещение и выезд может осуществляться в удобное время по договоренности.

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