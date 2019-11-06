Особенности геодезической съемки

Геодезическая съёмка - неотъемлемая частью любого процесса, связанного с земельным участком.

Проведение различных измерений на местности и перенос их на бумагу в масштабе – это геодезическая съемка. Отображение всех данных на бумажном носителе позволяет создавать геодезическую карту, которая впоследствии привязывается к территории.

Геодезическая съемка используется для решения широкого списка задач. Но при этой главной целью проведения специальных мероприятий считается определение целесообразности возведения определенного объекта. Обязательно дополнительно учитываются экономические и технические показатели земельного участка.

Геодезическая съемка позволяет изучить качество и состав грунтов, а также определить насколько они подходят как материал для строительства. В процессе проведения мероприятий оценивается точное расположение на земельном участке жилых и подсобных зданий, указывается, в каких местах имеются инженерные коммуникации.

Результатом геодезической съемки становится не только специальная карта земельного участка, но и другие документы. Это:

План в определенном масштабе.

Привязки к имеющимся объектам.

Без проведения геодезической съемки невозможна постановка на учет объекта недвижимости в Кадастровой палате. Только при наличии геодезических отчетов документы по определенному объекту недвижимости принимаются в обработку кадастровыми инженерами. При этом важно, чтобы геодезические работы проводились квалифицированными специалистами с использованием специализированных инструментов. Строгий подход объясняется тем, что только корректно проведенная геодезическая съемка гарантирует, что границы соседних участков не будут пересекаться. Это исключит длительные судебные разбирательства между владельцами соседних участков.

Обязательной является геодезическая съемка при проведении перепланировки земельного участка. В этом случае новая документация позволяет юридически узаконить все проведенные изменения. Нельзя на законном основании провести сделку купли-продажи земельного участка, сдать его в аренду либо разрешить на ней строительство объектов недвижимости без геодезической съемки.

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