Электрический велосипед Harley-Davidson

Электрический велосипед от Harley-Davidson – экологичный и комфортный транспорт.



Сегодня все более популярным становится электрический транспорт. Поэтому разработки известным американским производителем Harley-Davidson электрического велосипеда привлекли внимание многих жителей мегаполисов. Как сообщает источник 1informer здесь https://1informer.com не так давно были продемонстрированы первые образцы.

Американская компания анонсировала линейку двухколесных велосипедов, оснащенных электроприводом. В нее, судя по фото, будут входить три разновидности городских моделей: два велосипеда с открытой рамой и один с закрытой.

В байках будут установлены электрический двигатель или педальный привод. Но поскольку для аккумулятора отводится не очень много места, то велосипедистам придется крутить педали. На руле велосипедов Harley-Davidson находится тормозной рычаг. Это позволяет предположить, производитель планирует предложить модель с ножным тормозом, или же снабдить транспортное средство гидравлической тормозной системой.

Особенности конструкций электрических велосипедов известный американский производитель пока не разглашает. Байки, продемонстрированные на фото, были названы "будущими концептами". Представители компании акцентировали внимание на том, что серийные образцы могут иметь отличия.

Поскольку сегодня продажи известного бренда значительно упали, компания стремится осваивать новые рынки, которые могут приносить прибыль. В частности легендарным производителем предлагаются электрические мотоциклы, которые можно заряжать от обычной розетки, через специальный сетевой шнур. Кроме того в течение последних лет специалисты в Harley-Davidson занимаются разработкой городских скутеров, для которых не нужно оформлять водительскую лицензию. Прорабатывается концепция простого управления и возможности быстрой замены батареи без использования каких-либо дополнительных инструментов.

Согласно утверждению официального представителя компании электрические байки будут доступными по стоимости. Поэтому продукты станут массовыми. Планируется выпустить не только мощные модели с возможностью автономной эксплуатации в течение нескольких дней, но и бюджетные промежуточные варианты.

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