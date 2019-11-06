Как выбрать качественные наушники?

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Как выбрать наушники

Каждый человек регулярно сталкивается с музыкой. Она может играть в качестве саундтрека к фильму или быть фоном для рекламы. В любом случае, человеческая жизнь тесно связанна с музыкой.

Наушники — это устройство, позволяющее в любом месте слушать свои любимые музыкальные композиции. Чтобы прослушивание музыки не вызывало дискомфорта, нужно знать те требования, на которые стоит обратить внимание при выборе.



Главная характеристика в каждой моделей — качество и громкость звука. Кроме того, важную роль в выборе играет чувствительность, сопротивление, максимальная мощность и уровень искажения.

Чувствительность наушников отвечает за то, насколько громко будет слышен звук. Данная характеристика зависит от магнитного сердечника, используемого в конструкции. Если рассматривать наушники затычки или вкладыши, то они обычно имеют небольшой магнит, из-за чего у них незначительная чувствительность. Несмотря на это, данный недостаток практически не заметен благодаря тому, что наушник расположен близко к уху.

Значение сопротивления зависит больше от той техники, к которой будут подключены наушники. Обычно бюджетных гаджетов и небольших смартфонов сопротивление составляет до 20 Ом. Все из-за того, что на данную характеристику влияет входящий сигнал, который используется для раскачки мембраны.

Еще один параметр, влияющий на качество звучания — уровень искажения. Обычно при воспроизведении музыки допустимы небольшие искажения, которые измеряются в процентах. Чем ниже это значение, тем качественнее будет звучание.

Выбирая наушники в интернет-магазине, нужно обратить особое внимание на их характеристики. В случае возникновения вопросов, можно обратиться за консультацией к менеджеру, который расскажет особенности той или иной модели.

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