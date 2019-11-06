Наружная реклама в Нижнем Новгороде

Для продвижения своих услуг многие используют наружную рекламу. Этот вид продвижения помогает охватить большую аудиторию, а также получить значительный приток новых клиентов. Фабрика рекламы РОУ предлагает услуги по наружной рекламы в Нижнем Новгороде.

Разновидности наружной рекламы

Наружная реклама — это уличные конструкции различного рекламного характера. Такой вид продвижения впервые использовали тысячу лет назад. За время своего существования, наружная реклама усовершенствовала свои конструкции, поэтому сейчас насчитывается более 50 ее видов.

К самым распространенным конструкциям относят:

Рекламный щит. Даже в маленьких городах жители часто видят огромные рекламные конструкции, расположенные вдоль дороги или трассы. Именно эту конструкцию называют билбордом или рекламным щитом. Данная конструкция отличается своими большими размерами, которые дополнительно обустроены специальными осветительными приборами.

Брандмауер. Эта разновидность наружной рекламы представляет собой полотно, установленное на стену любого здания. Размеры конструкции определяют в зависимости от площади места установки.

Арка. Представляет собой рекламную конструкцию, установленную над проезжей частью дороги. Довольно часто используют компании, которые занимаются туристическим бизнесом. Размер такого рекламного полотна зависит от ширины дороги.

Сити-формат. Это небольшая рекламная конструкция, установленная вдоль дорог внутри города. Еще такой вид наружной рекламы называют световым коробом, из-за наличия дополнительной подсветки внутри.

Панель-кронштейн. Представляет собой конструкцию небольшого размера, которую устанавливают на стену. Обычно используют компании, которые расположены в ближайшей доступности.

Наружная реклама — это эффективный способ продвижения своих услуг и товаров. Ежегодно сотни или даже тысячи компаний используют именно этот способ для продвижения своих услуг. Благодаря разнообразию рекламных конструкций, каждый владелец может выбрать тот вариант наружной рекламы, который будет эффективным в продвижении.

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