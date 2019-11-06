Плотину и дорогу открыли после капремонта в Сергачском районе

Плотину и дорогу открыли после капремонта в селе Абаимово Сергачского района. Как сообщили в пресс-службе депутата Государственной Думы Дмитрия Сватковского, ремонт проведен после обращения местных жителей к депутату. Коллективное письмо подписали 90 человек.
По информации граждан, последний ремонт сооружения проводился около 50 лет назад, а на протяжении последних 10 лет объект находился в аварийном состоянии. Плотина расположена в центре села и является единственной дорогой, которая связывает две части населенного пункта. Всего в Абаимово проживает около 250 человек.
После получения обращения жителей объект был включен в областную программу поддержки местных инициатив, также была оказана спонсорская помощь по обеспечению финансирования проекта.
По словам Дмитрия Сватковского, вопрос о капитальном ремонте плотины обсуждался с 2007 года, в 2009 году была разработана проектная документация, однако работы не были проведены из-за отсутствия финансирования.
"Переписка длилась годами. Я благодарен губернатору Нижегородской области Глебу Никитину за принятое решение: по итогам нашей встречи и обсуждения данного вопроса проект капитального ремонта объекта был включен в программу поддержки местных инициатив и профинансирован из областного бюджета. Также свою часть средств выделил местный муниципальный бюджет", - заявил Дмитрий Сватковский.
Как отметила местная жительница Татьяна Малова, для участия в программе требовалось софинансирование со стороны граждан в размере не менее 5% от стоимости ремонтных работ.
"В нашем селе проживают в основном пенсионеры, коммерческие организации отсутствуют, поэтому для нас было проблематично собрать необходимую сумму. Мы обратились к Дмитрию Сватковскому, который нашел возможность и вложил в общий бюджет недостающую часть средств от жителей", - пояснила она.
"Безусловно, мы благодарны ему за помощь в восстановлении плотины и строительстве новой дороги через нее. При непосредственном участии Сватковского закончились наши многолетние ожидания ремонта почти уже разрушенной плотины", - подчеркнула Татьяна Малова.
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