Девушка с инвалидностью пропала в Сеченовском районе Происшествия

Фото: ПСЦ Рысь

Девушка-инвалид Наталья Семенова пропала в д. Бегичево Сеченовского района Нижегородской области. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь".

На прошлой неделе в среду (6 ноября) она ушла из дома на ул. Бегичевская и не вернулась.

Наталье Семеновой 25 лет. Она инвалид детства. Девушка плотного телосложения, ростом 160 см. У нее темно-русые волосы и голубые глаза. Отмечается, что из особых примет у нее косящий левый глаз и шрам на лбу над ним. В день исчезновения была одета в бордовую удлиненную куртку и коричневую шапку. При себе имела мобильный телефон и смарт часы.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, необходимо связаться с поисковиками по номеру 8 (831) 28-38-200, или же обратиться в полицию по номеру 102.