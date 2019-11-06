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Происшествия

Девушка с инвалидностью пропала в Сеченовском районе

11 ноября 2019 13:34  [15] Происшествия

Фото: ПСЦ Рысь

Девушка-инвалид Наталья Семенова пропала в д. Бегичево Сеченовского района Нижегородской области. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь".

На прошлой неделе в среду (6 ноября) она ушла из дома на ул. Бегичевская и не вернулась.

Наталье Семеновой 25 лет. Она инвалид детства. Девушка плотного телосложения, ростом 160 см. У нее темно-русые волосы и голубые глаза. Отмечается, что из особых примет у нее косящий левый глаз и шрам на лбу над ним. В день исчезновения была одета в бордовую удлиненную куртку и коричневую шапку. При себе имела мобильный телефон и смарт часы.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, необходимо связаться с поисковиками по номеру 8 (831) 28-38-200, или же обратиться в полицию по номеру 102.

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