Горадминистрация закупит школьникам новогодние подарки по 134 рубля Общество

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Администрация Нижнего Новгорода закупит школьникам новогодние подарки по стоимости 134 рубля каждый. Такие данные опубликованы на сайте госзакупок.

В состав подарка входят 24 кондитерских изделия: шоколадка весом 15 гр., глазированная вафельная конфета, мармелад в белой глазури, глазированный зефир со вкусом ванили, восемь помадных конфет, желейные конфеты, желейные конфеты в белом шоколаде, шоколадные вафельные конфеты, по одной конфете с арахисом и со сливочным вкусом, а также конфета пралине. Вес подарка составит около 425 гр.

Поставщиком сладостей выступает "Сормовская кондитерская фабрика", которая стала единственным участником конкурса. Администрация закупит у фабрики 136,7 тысяч подарков на 18,3 млн рублей. Продукцию необходимо поставить заказчику с 20 по 26 декабря.