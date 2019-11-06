Услуги медицинского центра «Данко» (Украина)

Медицинский центр Danko предлагает услуги лечения алкоголизма и наркомании в Одессе. Действительно, на Украине, да и во всем мире, алкозависимых и наркозависимых достаточно много. Решить проблемы с алкоголем, тем более наркотиками, иногда достаточно сложно. В большинстве случаев без медицинской помощи не обойтись.

В центре работают квалифицированные специалисты, профессионалы в области лечения алкоголизма и наркомании. В нем созданы все условия для эффективного лечения и реабилитации больных. Есть все необходимое оборудование, инструменты и средства.

Когда последствия приема алкоголя и наркотиков становятся все более губительными и ощутимыми, человеку нужна помощь. Снятие наркотической ломки и алкогольного синдрома невозможно без медицинских препаратов. Однако это далеко не все, что нужно сделать для избавления от зависимости. Ведь большинство наркоманов и алкоголиков возвращаются к губительной привычке, как только снова почувствуют себя в состоянии продолжать. Вот почему нужна реабилитация, психологическая помощь и полноценное лечение.

Услуги центра при алкоголизме

Лечение алкоголизма у мужчин и женщин.

Вывод из запоя.

Кодировка от алкоголя.

Реабилитация алкоголиков.

Услуги при наркомании

Лечение наркотической зависимости.

Детоксикация организма и снятие ломок.

Кодирование от наркотической зависимости.

Реабилитация наркозависимых людей.

Целями лечения наркотической и алкогольной зависимости являются такие задачи, как снятие абстинентного синдрома, восстановление функций внутренних органов. А также:

поддерживающая терапия, восстановление и стабилизация состояния здоровья;

психотерапия и психологическая помощь;

медицинское сопровождение после курса реабилитации;

вытеснение зависимости из системы жизненных приоритетов наркозависимого человека;

формирование новых моделей поведения;

развитие потенциала личности;

социальная адаптация в обществе и на рабочем месте;

восстановление системы семейных и общественных ценностей и пр.

Подробнее об услугах центра можно узнать на ее сайте или у менеджера по телефону.

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