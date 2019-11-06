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Где приобрести запчасти для автомобилей в интернете?

11 ноября 2019 10:55  [35]

В интернет-магазине RENIX https://renix.com.ua/ можно найти широкий ассортимент оригинальных и неоригинальных запчастей к разным авто. Здесь можно приобрести детали к разнообразным моделям иномарок от различных производителей. Например, для Ауди, КИА, МАЗДА и даже Альфа Ромео и Кадиллак.

Основные категории

  • Запасные части для ТО.
  • Детали для тормозной системы.
  • Запчасти для подвески и рулевого управления.
  • Детали для двигателя и выхлопной системы.
  • Запасные части для сцепления и трансмиссии.
  • Детали для систем отопления и охлаждения.
  • Запасные части для электрики и освещения.
  • Кузовные детали и составляющие кузова.
  • Масла и жидкости в ассортименте.

В ассортименте десятки разновидностей и сотни наименований запчастей. На сайте есть необходимые возможности для быстрого нахождения и выбора подходящих деталей. Найти товары можно по названиям категорий или через строку поиска. Выбор делать легко благодаря описаниям и фотографиям, которыми снабжено каждое наименование. К товарам также указана стоимость и технические, эксплуатационные характеристики.

Что конкретно можно приобрести в интернет-магазине

  • Амортизаторы, радиаторы охлаждения и кондиционера, свечи зажигания.
  • Комплекты ремня ГРМ, стойки стабилизатора.
  • Комплекты сцепления, ремни генератора, ступичные подшипники.
  • Лямбда-зонты, ролики ремня генератора, тормозные диски.
  • Прокладки клапанной крышки, рулевые тяги, тормозные колодки.
  • Прокладки ГБЦ, рулевые наконечники, ШРУС.
  • Пружины подвески, сайлентблоки рычага, шаровые опоры.

Конечно, это далеко не все категории и разновидности запчастей, которые можно приобрести в интернет-магазине. Ассортимент гораздо шире.

Компания предоставляет гарантию на продукцию. Заказ товаров можно сделать непосредственно на сайте через корзину. Возможен самовывоз в Киеве, по городу доставка осуществляется курьерской службой. По Украине грузы доставляются «Новой Почтой» и некоторыми другими транспортными компаниями. Возможен возврат заказов. Подробности можно узнать на сайте или у менеджера по телефону.

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