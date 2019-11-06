Где приобрести запчасти для автомобилей в интернете?

В интернет-магазине RENIX https://renix.com.ua/ можно найти широкий ассортимент оригинальных и неоригинальных запчастей к разным авто. Здесь можно приобрести детали к разнообразным моделям иномарок от различных производителей. Например, для Ауди, КИА, МАЗДА и даже Альфа Ромео и Кадиллак.
Основные категории
В ассортименте десятки разновидностей и сотни наименований запчастей. На сайте есть необходимые возможности для быстрого нахождения и выбора подходящих деталей. Найти товары можно по названиям категорий или через строку поиска. Выбор делать легко благодаря описаниям и фотографиям, которыми снабжено каждое наименование. К товарам также указана стоимость и технические, эксплуатационные характеристики.
Что конкретно можно приобрести в интернет-магазине
Конечно, это далеко не все категории и разновидности запчастей, которые можно приобрести в интернет-магазине. Ассортимент гораздо шире.
Компания предоставляет гарантию на продукцию. Заказ товаров можно сделать непосредственно на сайте через корзину. Возможен самовывоз в Киеве, по городу доставка осуществляется курьерской службой. По Украине грузы доставляются «Новой Почтой» и некоторыми другими транспортными компаниями. Возможен возврат заказов. Подробности можно узнать на сайте или у менеджера по телефону.
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