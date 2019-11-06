Где приобрести запчасти для автомобилей в интернете?

В интернет-магазине RENIX https://renix.com.ua/ можно найти широкий ассортимент оригинальных и неоригинальных запчастей к разным авто. Здесь можно приобрести детали к разнообразным моделям иномарок от различных производителей. Например, для Ауди, КИА, МАЗДА и даже Альфа Ромео и Кадиллак.

Основные категории

Запасные части для ТО.

Детали для тормозной системы.

Запчасти для подвески и рулевого управления.

Детали для двигателя и выхлопной системы.

Запасные части для сцепления и трансмиссии.

Детали для систем отопления и охлаждения.

Запасные части для электрики и освещения.

Кузовные детали и составляющие кузова.

Масла и жидкости в ассортименте.

В ассортименте десятки разновидностей и сотни наименований запчастей. На сайте есть необходимые возможности для быстрого нахождения и выбора подходящих деталей. Найти товары можно по названиям категорий или через строку поиска. Выбор делать легко благодаря описаниям и фотографиям, которыми снабжено каждое наименование. К товарам также указана стоимость и технические, эксплуатационные характеристики.

Что конкретно можно приобрести в интернет-магазине

Амортизаторы, радиаторы охлаждения и кондиционера, свечи зажигания.

Комплекты ремня ГРМ, стойки стабилизатора.

Комплекты сцепления, ремни генератора, ступичные подшипники.

Лямбда-зонты, ролики ремня генератора, тормозные диски.

Прокладки клапанной крышки, рулевые тяги, тормозные колодки.

Прокладки ГБЦ, рулевые наконечники, ШРУС.

Пружины подвески, сайлентблоки рычага, шаровые опоры.

Конечно, это далеко не все категории и разновидности запчастей, которые можно приобрести в интернет-магазине. Ассортимент гораздо шире.

Компания предоставляет гарантию на продукцию. Заказ товаров можно сделать непосредственно на сайте через корзину. Возможен самовывоз в Киеве, по городу доставка осуществляется курьерской службой. По Украине грузы доставляются «Новой Почтой» и некоторыми другими транспортными компаниями. Возможен возврат заказов. Подробности можно узнать на сайте или у менеджера по телефону.

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