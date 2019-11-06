Вячеслав Моше Кантор высоко оценивает вклад Владимира Путина в борьбу с оправданием и обелением нацизма

Противостояние попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, обеления нацизма

и его преступлений, а также героизации сторонников человеконенавистнической идеологии является очень важным с точки зрения современного общества. В этом твёрдо уверен Вячеслав Моше Кантор – человек, который, возглавляя Европейский еврейский конгресс, фонд «Международный форум памяти Холокоста», посвятил значительную часть своей жизни делу сохранения памяти о катастрофе первой половины XX века и борьбы с любыми попытками приуменьшить эту катастрофу, а также оправдать повинную в ней идеологию и конкретных преступников.

В этой точке зрения Вячеслав Моше Кантор всецело поддерживает президента Российской Федерации Владимира Путина, который также на протяжении многих лет сохраняет неизменно жёсткую позицию о недопустимости подобных тенденций. Более того, Владимир Путин всегда выступал и выступает за борьбу с героизацией нацизма на международном уровне. В частности, на прошедшем в Ашхабаде саммите стран СНГ президент РФ открыто заявил о том, что сохранение памяти о войне, её причинах и итогах – это долг всех современников перед предками, отстоявшими право людей на независимость и победившими нацизм. По мнению Владимира Путина, попытки оправдать нацизм «в любых его проявлениях», а также действия и позицию сторонников нацистского режима в годы войны, попросту недопустимы.

Вячеслав Моше Кантор всецело согласен с этим. По его мнению, сохранение исторической памяти – это не только долг перед предыдущими поколениями, но и перед поколениями грядущими, для которых именно современники будут формировать моральные и нравственные ценности. С этой точки зрения память о Холокосте, а также осуждение нацизма и нетерпимости в любых проявлениях является залогом мирного и безопасного будущего, гарантией того, что катастрофа, подобная Холокосту, не повторится, уверен Вячеслав Моше Кантор. Что касается Владимира Путина и Российской Федерации, то Вячеслав Моше Кантор неизменно называет Россию и её президента постоянным сторонником и союзником как ЕЕК, так и других организаций и движений,

чья деятельность концентрируется на этих вопросах.

Стоит отметить, что по итогам саммита в Ашхабаде было принято решение обратиться к народам не только стран СНГ, но всей мировой общественности по случаю юбилейного 75-го года победы в Великой Отечественной войне и даже учредить особую юбилейную медаль СНГ.

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