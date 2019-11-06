Одностороннее и круговое движение организовано в районе пл. Буревестника Общество

Фото: ЦОДД НН

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Одностороннее и круговое движение организовано в районе площади Буревестника в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте городского центра организации дорожного движения.

Согласно схеме, круговое движение появится со стороны Юбилейного бульвара, а одностороннее движение - по ул. Энгельса.

Отмечается, что это сделано для обеспечения безопасности и визуального ориентирования на дороге.

Департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, в апреле 2019 года одностороннее движение ввели в районе станции метро "Пролетарская" от круговой развязки на улице Лесной до автозаправки "Лукойл" для увеличения пропускной способности направлений на улицах Переходникова–Лесная–Восточный проезд, Переходникова–Лесная–проспект Ленина.