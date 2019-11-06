Нижегородцы станут авторами социальной рекламы на медиаэкранах города Общество

В Нижнем Новгороде стартовал конкурс социальной рекламы "Живи городом", который реализуется в рамках проекта "Конкурс социальной рекламы", ставшего одним из победителей городского конкурса "Открытый Нижний" в 2019 году.

Проект инициирован автономной некоммерческой организацией социальный досугово-оздоровительный центр "Семейная академия "Дарование" в социальном партнерстве с ООО рекламное агентство "Нижегородская служба рекламы" при поддержке администрации города Нижнего Новгорода.

К участию приглашаются творческие и неравнодушные к социальным проблемам жители города в возрасте от 18 до 23 лет. Прием заявок осуществляется с 10 по 25 ноября 2019 года. Подать заявку и ознакомиться с техническими требованиями к работам можно на сайте макетдлягорода.рф.

Участники могут представить работы по темам экологии и раздельного сбора мусора, здорового образа жизни, безопасности дорожного движения, вредных привычек, инклюзии и доступной среды, домашнего насилия и в отдельной номинации "Живи городом" о любви к Нижнему Новгороду.

Проекты будут оцениваться представителями рекламных и коммуникационных агентств, практикующими дизайнерами и преподавательским составом профильных факультетов нижегородских вузов. Также в жюри войдут эксперты и представители некоммерческих организаций, общественных институтов, культуры, искусства, органов власти и общественные деятели. В конце ноября состоится круглый стол, на котором будут подведены итоги конкурса.

"Наш проект призван быть мощным мотиватором для талантливой молодежи, обеспечив внимание представителей власти, городских сообществ, жителей города к творческим и социально значимым проектам. Он ориентирован на проактивную студенческую аудиторию и доступен для всех желающих, включая маломобильных людей. Самые креативные участники пройдут стажировку и посетят мастер-классы экспертов по коммуникациям и дизайну. Лауреаты и победители конкурса получат призы, а лучшие графические изображения будут размещены на медиаэкранах города", - отметила руководитель АНО "Семейная академия "Дарование" Людмила Степанова.

Как сообщалось ранее, городской конкурс социальных проектов "Открытый Нижний" проводится администрацией Нижнего Новгорода с 2011 года. За это время реализовано около 300 социальных проектов, направленных на развитие культуры и искусства, экологической и природоохранной деятельности, сохранение национально-культурных традиций, благоустройство города, реабилитацию инвалидов, продвижение здорового образа жизни, патриотическое воспитание и поддержку молодежных инициатив. Общий фонд конкурса за эти годы составил почти 22 млн рублей.