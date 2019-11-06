Водители нескольких месяцев похищали детали с территории нижегородского автозавода Происшествия

Водители нескольких месяцев похищали детали с территории нижегородского автозавода. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, приговором Автозаводского районного суда осуждены 40 и 49-летние нижегородцы по п. "в" ч.3 ст.158 УК РФ (кража).

Судом установлено, что с января по апрель 2019 года сторонние работники (водители), находясь на территории завода, похищали автодетали. Один из "заговорщиков" незаконно проникал на закрытый склад, предназначенный для хранения материальных ценностей, и похищал детали, которые передавал подельнику. Тот в свою очередь вывозил похищенное имущество с территории завода. Всего ими похищено имущество на сумму около 260 тысяч рублей (более 200 штук главного цилиндра сцепления, свыше 100 комплектов запорных устройств автомобиля и другие автодетали). Позднее, одного похитителя задержали сотрудники автозавода, когда он пытался вынести со склада очередную партию деталей.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал злоумышленников виновными и назначил наказание по два года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

По приговору суда с них солидарно в счет возмещения материального ущерба в пользу завода взыскано почти 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.