Евгений Лебедев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

В Нижнем Новгороде 11 ноября 2019 года прошло торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел РФ. В мероприятии принял участие председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

Среди гостей праздника были ветераны, руководство, сотрудники ОВД, а также почетные гости.

Спикер регионального парламента поздравил работников органов внутренних дел с профессиональным праздником и наградил лучших из них Благодарственными письмами Законодательного собрания. Евгений Лебедев отметил, что работа, которую выполняют следователи, оперативники, участковые уполномоченные, эксперты это напряженная, полная трудностей и опасностей деятельность. Он подчеркнул, что Законодательное собрание уже много лет сотрудничает с представителями МВД, которые являются экспертами в Научно-консультативном совете при областном парламенте.

"Совместно с правоохранителями были разработаны и приняты многие законы, в частности: Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях, законы "Об участии граждан в обеспечении общественного порядка", "О профилактике правонарушений", "О порядке реализации законодательной инициативы граждан в Законодательном Собрании Нижегородской области". Уверен, что традиция нашего плодотворного сотрудничества будет продолжаться и в будущем", - сказал Евгений Лебедев.

В завершении своего выступления председатель Заксобрания выразил сотрудникам и ветеранам ведомства искреннюю благодарность за службу, добросовестное и ответственное отношение к своим обязанностям и пожелал им успехов в "нелегкой, но очень востребованной работе".