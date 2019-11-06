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Спорт

Кубок Европы по сумо прошел в Дзержинске

11 ноября 2019 17:20  [56] Спорт

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Кубок Европы по сумо впервые прошел в России 9 ноября; особым достижением стало, что именно Дзержинск был выбран в качестве площадки для проведения турнира высочайшего уровня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В церемонии приняли участие первый заместитель главы Дзержинска Глеб Андреев, первый вице-президент Федерации сумо России Геннадий Калеткин, а также вице-президент Федерации сумо Нижегородской области Михаил Аршинов.

Всего физкультурно-оздоровительный комплекс "Ока" принял около 136 сумоистов из России, Азербайджана, Украины, Польши и Эстонии. Уже с самого утра на дохё шли серьезные баталии, а вечером зрителей ждали 15 финальных поединков среди лучших из лучших.

"Это большая честь для нашего города принимать соревнования столь высокого уровня. Мы постарались сделать пребывание спортсменов максимально комфортным, чтобы ничего не мешало им в достижении новых побед. Дзержинск всегда славился своими спортивными победами и достижениями и мы смогли показать, что готовы принимать соревнования не только всероссийского, но и международного уровня", - сказал Глеб Андреев.

Многие спортсмены отмечают, что родные стены всегда помогают и действительно, дзержинские спортсмены не раз появились на победном пьедестале. Надежда Суконкина завоевала золотую медаль, а Полина Девяткина достойное второе место и серебряную медаль. Обе воспитанницы тренера Светланы Пантелеевой.

"Как мечтают все сумоисты, рано или поздно сумо станет олимпийским видом спорта. Ведь оно этого действительно достойно. И каждый раз они доказывают это своей борьбой - искренней, честной и такой напряженной", - говорится в сообщении.

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