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Бизнес

Банк "Открытие" более чем в 1,5 раза увеличил партнерскую банкоматную сеть

11 ноября 2019 17:49  [48] Бизнес

Банк "Открытие" расширил партнерскую банкоматную сеть, к которой в ноябре 2019 года присоединились Промсвязьбанк, Совкомбанк, БКС Банк и ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба банка "Открытие".

Теперь клиентам "Открытия" доступно снятие наличных без комиссии в 35 тысячах устройствах на территории всей страны.

Сервисом могут воспользоваться держатели дебетовых карт платежных систем Visa, MasterCard и МИР. Размер лимитов на снятие денежных средств зависит от категории и тарифного плана карты.

Напомним, что объединенная сеть также включает банкоматы Альфа-банка, Райффайзенбанка, Газпромбанка, ЮниКредит Банка, Банка ЗЕНИТ, Банка Русский стандарт, Банка Уралсиб, Веста банка и СКБ-Банка. Дополнительно клиенты "Открытия" могут пополнять свои карты в банкоматах Альфа-банка без комиссии.

"Развитие технологий дистанционного банковского обслуживания, в том числе банкоматной сети, – одно из приоритетных направлений развития бизнеса нашего "Открытия". Мы будем расширять географию сети и добавлять новый функционал, доступный на всех устройствах банков-партнеров, что обеспечит дополнительные удобства нашим клиентам", - говорит директор департамента эквайринга банка "Открытие" Александр Дынин.

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