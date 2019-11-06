Новый учебный корпус школы открылся в р.п. Выездное Нижегородской области Общество

Здание нового корпуса школы Фото: Александр Воложанин, газета "Нижегородские новости"

Новый учебный корпус школы торжественно открылся в р.п. Выездное Арзамасского района 11 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Строительство учебного корпуса Выездновской средней школы на 275 мест начали в 2018 году. На сегодняшний день все работы завершены, разрешительные документы получены. Закуплено и установлено современное оборудование.

"Создание новых мест в школах - одно из важнейших направлений национального проекта "Образование". Это возможность качественно изменить подход к образовательному процессу на территории всего региона не только разгрузив уже существующие здания, но и создав современные условия для получения знаний. Новый корпус школы - зримый результат реализации нацпроектов", - отметил глава региона Глеб Никитин.

В корпусе разместятся классы начальной школы, поэтому большое внимание было уделено организации игровой зоны. В новой школе предусмотрено все для развития талантов и способностей маленьких учеников.

"Школа оборудована по последнему слову техники - современные классы, современное оборудование. На сегодняшний день Выездновская школа может быть показательной на территории всей Нижегородской области. Здесь комплектуется сразу несколько программ: строительство школьного корпуса по нацпроекту "Образование", по соответствующим программам выполнено благоустройство и подведены дороги", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

(фото: Александр Воложанин)

По словам депутата Государственной Думы Дениса Москвина, с вопросом о ликвидации второй смены в старой Выездновской школе к нему обратились педагоги в 2016 году, и уже в 2017 удалось привлечь федеральные средства, что позволило начать строительство нового корпуса.

"У нас было четкое понимание, насколько важен этот объект не только для поселка Выездное, но и для всего Арзамасского района, поэтому несмотря на определённые сложности, нам удалось на федеральном уровне добиться выделения более 250 миллионов рублей на эту школу. И сегодня мы получили одно из самых современных образовательных учреждений в регионе", - заявил Денис Москвин.

Напомним, с 2016 года в рамках программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях" было введено в эксплуатацию 7 объектов на 3200 мест: в Семенове, поселке Бутурлино, Тонкине, Павлове, на Бору, в Навашинском и Володарском районах.

В 2019 году в рамках реализации национального проекта "Образование", включившего в себя, в том числе и региональную программу, введена в эксплуатацию школа в поселке Суроватиха Дальнеконстантиновского района. До конца 2019 года должны быть также введены в эксплуатацию еще две школы в регионе.