Сотрудники компании "Управдом-Центр" участвуют во всероссийском чемпионате "Лучший сантехник. Кубок России" Общество

Фото: пресс-служба УК "Управдом-Центр"

Два мастера, Евгений Гришаев и Денис Крашенинников (команда "Управимся"), представляют компанию "Управдом-Центр" на всероссийском чемпионате "Лучший сантехник. Кубок России" 2019-2020 гг. Всего в чемпионате принимают участие 60 команд из 36 регионов России и ближнего зарубежья. Об этом сообщили в пресс-службе УК "Управдом-Центр" (Дзержинск).

"Я работаю слесарем-сантехником 5 лет. И за это время часто встречался с предубеждениями о нашей профессии, о людях, которые выбирают эту работу. Так вот, мы такие же, как и тысячи дзержинцев: занимаемся спортом, ходим на рыбалку, растим детей. Мы любим свой город и своих жителей, и рады, что наша профессия позволяет заботиться о них", - отмечает Евгений Гришаев.

Для борьбы со стереотипами Евгений Гришаев и его напарник Денис Крашенинников решили участвовать в чемпионате. Мастера добавляют, что их работа связана не только с физическим трудом, ведь для того чтобы понять, в чем заключается проблема и найти оптимальный путь ее решения, каждому слесарю-сантехнику нужно уметь анализировать и видеть картину целиком.

"Благодаря своей работе, я чувствую себя настоящим мужчиной, способным решить любую задачу и нести ответственность за себя и других людей. Когда жители говорят нам спасибо за решение проблемы, я горжусь своей профессией", - заявил Денис Крашенинников.

Команде "Управимся" предстоит преодолеть два заочных этапа и выйти в очный финал. Выполнение заочных заданий подтверждается фото и видео отчетами, которые будут размещаться на сайте конкурса www.день-сантехника.рф, на сайте компании "Управдом-Центр" (https://upravdomcenter.ru/) и в группе в социальной сети "ВКонтакте" (https://vk.com/uk.upravdom). Поддержать команду могут все желающие - голосование стартует на сайте www.день-сантехника.рф 1 декабря 2019 года.

СПРАВКА:

Впервые городской конкурс профессионального мастерства среди слесарей-сантехников был проведен на Урале в 2010 году. В 2013 году конкурс приобрел всероссийский масштаб, охватив участников сразу из нескольких городов Российской Федерации. В 2016 году при поддержке министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации конкурс получил новое почетное название "Лучший сантехник. Кубок России".

Чемпионат проводится с целью повышения престижа рабочей профессии "слесарь-сантехник" и социального статуса человека труда, привлечения молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям.