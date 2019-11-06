Публичные слушания по возможному строительству спортобъекта пройдут в Автозаводском районе Спорт

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Публичные слушания по возможному строительству спортобъекта пройдут в Автозаводском районе. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области касаются предоставления ООО "СПЕЦСТРОЙИНДУСТРИЯ-НН" разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Автозаводский район, ул. Краснодонцев, у дома № 21, корпус 3. Условно разрешенный вид использования - размещение зданий и сооружений для занятия спортом.

Встреча состоится 28 ноября 2019 года в 18:00 по адресу: ул. Советской Армии, 15 (здание школы № 59). Кроме того, в этот же день в 18:30 пройдут еще одни слушания по разрешению на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка у дома № 21, корпус 3 (в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до 2 м).