Рецидивисты из Кстовского района угнали автомобиль скорой помощи

Рецидивисты из Кстовского района вновь угнали автомобиль скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Нижегородской области.
Экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что неизвестный совершил угон автомобиля скорой медицинской помощи. Автопатруль Росгвардии совместно с полицейскими незамедлительно приступили к поискам транспортного средства.
Машина скорой помощи была замечена росгвардейцами на трассе. Водитель не отреагировал на законное требование правоохранителей об остановке, увеличил скорость и попытался скрыться, создавая аварийную ситуацию на дороге, и едва не сбил пешеходов на переходе.
Для остановки транспортного средства был произведен выстрел по колесам, в результате чего автомобиль был остановлен, а злоумышленники задержаны.
Двое задержанных, которые оказались ранее судимыми за аналогичное деяние, переданы в отдел полиции для установления обстоятельств происшествия и принятия процессуального решения.
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