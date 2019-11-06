Рецидивисты из Кстовского района угнали автомобиль скорой помощи Происшествия

Рецидивисты из Кстовского района вновь угнали автомобиль скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Нижегородской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что неизвестный совершил угон автомобиля скорой медицинской помощи. Автопатруль Росгвардии совместно с полицейскими незамедлительно приступили к поискам транспортного средства.

Машина скорой помощи была замечена росгвардейцами на трассе. Водитель не отреагировал на законное требование правоохранителей об остановке, увеличил скорость и попытался скрыться, создавая аварийную ситуацию на дороге, и едва не сбил пешеходов на переходе.

Для остановки транспортного средства был произведен выстрел по колесам, в результате чего автомобиль был остановлен, а злоумышленники задержаны.

Двое задержанных, которые оказались ранее судимыми за аналогичное деяние, переданы в отдел полиции для установления обстоятельств происшествия и принятия процессуального решения.