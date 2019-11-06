Сергей Злобин: "В планах до 2024 года порядка 23 школ будут построены в Нижегородской области" Общество

Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин рассказал в программе "Герои Волги" о строительстве школ, образовательного центра и кванториумов.

- 300 с лишним школ в рамках проекта по капремонту будут отремонтированы в ближайшие пять лет. Это практически 10 миллиардов рублей. 30 лет ведь ничего не ремонтировалось до этого.

- 30 лет – это мягко сказано. Мы знаем учреждения, в которых не проводились капитальные ремонты по 50 и 60 лет. Мы не исключаем еще и текущий ремонт. Допустим, в этом году параллельно с программами капитального ремонта мы делаем еще и комплексный. Берем конкретную школу и делаем в ней все - от фундамента до крыши. Таких немного, всего семь, но мы их делаем так. И еще есть порядка 70 школ, в которых проводятся отдельные виды работ – где-то ремонтируют кровлю, где-то проводку. Кроме этого, из областного бюджета мы выделяем деньги на текущий ремонт, что тоже впервые. Там вышло по 200 тысяч на каждую школу. Это тоже необходимо поддерживать.

- В социальных сетях очень много вопросов, почему не строят новые школы?

- Мы вернулись к строительству школ. В этом году будут введены в эксплуатацию четыре школы, это 2000 мест. Но, если мы говорим о планах до 2024 года, то это порядка 23 школ, которые будут построены. И они все разные: есть школы на 200 учеников, а есть новый образовательный центр.

- О центре хотелось бы отдельно поговорить, потому что это какая-то невероятная история для Нижегородской области.

- Строить будут несколько компаний, одни из которых представляют финансовый инструмент, другие – образовательные технологии, а третьи – строительные. Даже по архитектуре это будет совершенно уникальное образовательное учреждение. Таких школ в России сейчас практически нет, потому что это даже другое устройство классов. Если мы привыкли, что класс – это комната площадью 50 квадратных метров, то здесь они предполагаются по 80-100 квадратных метров и со сменой деятельности: здесь же будет и творческая зона, и лаборатория. Все общественные пространства будут заняты, не будет рекреации, где дети просто ходят. Это будет либо открытые для доступа библиотеки, либо интерактивные классы, либо игровые. Каждый уголок мы заигрываем, каждый участвует в образовательном процессе.

- Там ведь получается 4,5 тысячи мест?

- 4,5 тысячи включая загородную школу, которая будет на Бору. Если мы берем только образовательный комплекс, то это 4100 учеников. Я думаю, центр на 50% решит проблему второй смены в Нижнем Новгороде. По приему это будет обычная школа, не будет никаких конкурсных отборов. Принимать детей мы будем по месту прописки.

- Тема кванториумов тоже актуальна. Расскажите о них буквально в двух словах, есть ли свободные места?

- На данный момент у нас работают четыре кванториума - два стационарных и два мобильных. До конца года откроется еще один. Свободных мест для детей пока нет. Должны признать, что даже на мобильные кванториумы, которые сейчас работают в Дзержинске и Дивееве, запись такая, что ребята работают в реальности фактически в три смены.

- Что на выходе получают дети? Как это им поможет?

- Все зависит от того, что ребенок выбрал – какую компетенцию в той или иной сфере. Либо это дополненная реальность, либо виртуальная реальность, либо робототехника, либо автоквантум. Самое главное – ребенок получает не только компетенции, но и навыки индивидуальной и групповой проектной работы. Первое, с чего начинают ребята – создание настольной игры: придумывают правила, формируют ее. Это учит их мыслить модельно, системно. Кванториумы - не единственное направление, просто это самое успешное и раскрученное в данный момент.

- А что еще есть?

- Точки роста, которые открылись в 46 сельских школах. Это новый формат преподавания технологий, информации и ОБЖ. Это дизайн, новая мобильная мебель, построение образовательного процесса, мощные компьютеры, очень высокотехнологичный уровень, которому позавидовали городские школы. Ребята снимают мультики. Это действительное есть в маленьких сельских школах на 80-100 детей. Мы видим глаза детей, их восторг, желание рассказать взахлеб о том, что они делали. Сейчас таких школ 46, а будет 184. Мы понимаем, что для ребят, которые учатся в сельской школе, это просто прорыв.

- Еще одна тема, которую вы курируете, это фестивали. За последние два года Нижегородская область в этом шагнула далеко вперед. Насколько это прижилось и востребовано у самих детей?

- Тема фестивалей востребована у молодежи и детей, потому что появляются новые идеи. Например, "Высота" - это общий фестиваль, где идут все площадки, там порядка 300 объединений. Но есть и локальные направления. Допустим, недавно у нас прошел первый фестиваль сельских территорий. Были 34 муниципалитета. Ребята встретились, соревновались в спорте, прошли образовательный трек по цифровой экономике, к ним приезжали специалисты из компаний, которые помогали им ориентироваться. С интернетом, к сожалению, есть проблемы – он не везде. Это задача, которая перед нами стоит. Сейчас мы приобретаем оборудование: в этом году его получат 173 школы.

- А как обстоят дела с кадрами в региональных школах?

- Мы решаем эту проблему. 78 педагогов трудоустроят до конца года. У нас не такой большой дефицит педагогов, чтобы говорить, что это не так много. К тому же программа стартовала только в этом году. И каждым годом количество участников будет только увеличиваться.