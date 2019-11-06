НБД-Банк и "Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия" подписали соглашение о сотрудничестве Бизнес

Фото: пресс-служба НБД-Банка

НБД-Банк и микрокредитная компания "Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках создания совместного кредитного продукта для субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия по программе "Софинансирование МСП". Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Данное соглашение направлено на создание благоприятных условий для расширения доступа региональных субъектов МСП к финансовым ресурсам. Совместный кредитный продукт от НБД-Банка и "Фонда поддержки предпринимательства Республики Мордовия" откроет новые границы для региональных предпринимателей.

"Республика Мордовия – это развивающийся регион, где есть свои территориальные особенности. Надеюсь, что данное соглашение позволит мордовским предпринимателям получить дополнительные возможности для развития своего бизнеса. В настоящее время НБД–Банк осуществляет кредитование субъектов МСП Республики Мордовия, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки МСП, в частности банк предоставляет кредиты с недостаточным обеспечением под поручительство региональной гарантийной организации. Подписание соглашения позволит объединить банк и его нового важного партнера в регионе и нарастить объемы инвестиций в сектор малых и средних предприятий региона", — отметил начальник Управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.

Напомним, в 2019 году ПАО "НБД-Банк" расширил список региональных партнеров и заключил соглашения о сотрудничестве с Фондами развития промышленности Владимирской, Кировской, Нижегородской области и Чувашской республики.

Также в сентябре 2019 года НБД-Банк и "Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл" предоставили финансирование компании, занимающейся производством строительных материалов, на развитие нового направления производства металлической и стеклопластиковой арматуры.

"Развитие малого и среднего бизнеса является важным направлением государственной политики. C начала этого года активно реализуется национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Основная цель этого проекта - увеличение занятых в сфере малого и среднего бизнеса. Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия оказывает финансовую поддержку предпринимателям на льготных условиях. Основной целевой сегмент — это микро- и малые предприятия. При этом Фонд заинтересован также в дальнейшем развитии предпринимателей, выходу их на новый уровень. Сегодня максимальная сумма займа для предпринимателей составляет 5 млн рублей. Сотрудничество с НБД-Банком в рамках реализации совместного продукта позволит существенно увеличить сумму льготного кредитования и предоставит дополнительные возможности для роста малых предпринимателей республики", — прокомментировала соглашение директор микрокредитной компании "Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия" Елена Калачина.