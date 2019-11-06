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Происшествия

Юноша-водитель без прав управления автомобилем погиб в ДТП в Кулебаках

12 ноября 2019 11:51  [72] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Юноша-водитель без прав управления автомобилем погиб в ДТП, врезавшись в дерево в Кулебаках. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП произошло 11 ноября в 04:00, когда 20-летний молодой человек за рулем автомобиля ВАЗ 2105, не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате водитель погиб, одному из пассажиров — 17-летнему подростку, потребовалась госпитализация, а еще один 19-летний пассажир с сотрясением головного мозга доставлен в больницу с сотрясением головного мозга, но после оказания первой медицинской помощи, отпущен домой.

Напомним, что в начале предыдущей недели 39-летний водитель автомобиля Opel погиб, съехав в кювет и врезавшись в дерево в Вознесенском районе Нижегородской области.

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