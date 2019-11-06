Сотрудники "ЭнергосбыТ Плюс" продолжают работу с должниками Дзержинска и Кстова Общество

Сотрудники Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" продолжают работу с должниками за отопление и горячую воду Дзержинска и Кстова. Как сообщили в пресс-службе компании, они посетили более 20 тысяч квартир в этом году.

Главная задача данных обходов – выяснение причин образования долга за коммунальные услуги и проведение разъяснительной работы с жителями по вопросам его погашения. В ходе данных мероприятий большинство жителей Дзержинска и Кстова, которых посетили сотрудники компании, смогли избежать подачи документов суд и оплатили задолженность на общую сумму порядка 26 млн рублей.

"Работа с должниками всегда сложная: большинство с пониманием и благодарностью относится к работе наших сотрудников, но есть и те, кто настроен очень агрессивно. Трудностей мы не боимся, поэтому стараемся, что называется, достучаться до каждого жителя. В итоге "в плюсе" оказываются обе стороны: должники получают полную информацию о последствиях неоплаты долга и могут объективно оценить свои перспективы, а наша компания не несет дополнительных затрат, связанных с подачей документов в суд", - подчеркнул директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

В рамках досудебной работы, когда у неплательщика есть возможность погасить долг без дополнительных затрат на оплату госпошлины и исполнительного сбора, "ЭнергосбыТ Плюс" проводит целый ряд мероприятий, направленных на досудебное взыскание задолженности: рассылка долговых квитанций, смс-информирование, обзвоны. Кроме этого, с октября 2018 года компания сотрудничает с агентством по сбору долгов.

Данная организация внесена в государственный реестр юридических лиц, которые осуществляют деятельность по возврату просроченной задолженности. Она специализируется на работе с долгами в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ее деятельность строго соответствует требованиям Федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности".

Если по итогам досудебных мероприятий долг возвращен не был, то документы по лицевому счету передаются в суд. Полученный исполнительный документ направляется на принудительное взыскание по месту работы должника, в Пенсионный фонд или в кредитно-финансовые организации, в которых у данного гражданина открыты счета. Причем деньги со счета могут быть списаны в полном объеме. Так, например, ПАО "Саровбизнесбанк" по заявлению поставщика отопления и ГВС и на основании исполнительного документа, единовременно списало с должника-физического лица в счет погашения долга 57 тысяч рублей.