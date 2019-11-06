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Общество

Почти 120 нижегородских дорог уже отремонтировано в 2019 году по проекту БКАД

12 ноября 2019 12:13  [44] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Почти 120 дорог в Нижегородской области уже отремонтировано в 2019 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пресс-службе добавили, что приемка дорог продолжается. На сегодняшний день работы официально сданы и оплачены на 116 объектах, на оставшихся подрядчики устраняют выявленные комиссией ГУАДа замечания.

В Арзамасском районе специалисты ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" приняли после ремонта участок дороги Кирилловка – Успенское 1-е - Медынцево. До ремонта об этой дороге жители отзывались как о "существующей только на бумаге".

Согласно дефектной ведомости, на начало ремонта на дороге были ямы, колейность, а обочины занижены относительно проезжей части, что могло представлять опасность для участников дорожного движения. Устройство основания дорожного полотна было выполнено методом холодного ресайклинга с толщиной покрытия от 15 до 25 см, с применением регенератора смесителя, добавлением минеральных добавок и битумной эмульсии.

Всего в ремонтную кампанию по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Арзамасском районе было включено пять участков: три – на дорогах регионального значения, два – на дорогах местного значения. Именно местным дорогам, по словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, региональное правительство намерено уделять особое внимание. В частности, глава региона заявил о разработке программы по участию областного бюджета в ремонте местных дорог по аналогии с программой поддержки местных инициатив, предполагающей голосование жителей за включение того или иного объекта в план ремонта.

"Среди жалоб на дороги, традиционных для России в целом, уже появляются и положительных отзывы. Но, конечно, еще многое предстоит сделать. Особенного внимания требует ситуация с местными дорогами, и здесь мы тоже разрабатываем новые программы. Например, это механизм, аналогичный программе местных инициатив. Он предполагает голосование жителей, в том числе участие в финансировании определенного рода работ так же, как по программе местных инициатив, для определения направлений софинансирования со стороны областного бюджета. Всем важно, чтобы рядом с домом, рядом со школой, с детским садом, с их работой была хорошая дорога, и мы будем поддерживать эти инициативы МСУ", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах страны, в том числе в Нижегородской области стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", направленный на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически для ряда регионов, в том числе и для Нижегородской области, национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017 - 2018 годов.

В план ремонта автомобильных дорог, которые будут приведены в нормативное состояние к концу 2024 года, включены автомобильные дороги с наибольшей интенсивностью движения, а также наличием пассажирского сообщения. Выбор объектов ремонта и реконструкции обусловлен их фактическим состоянием, аварийным состоянием элементов автомобильной дороги, несоответствием технических параметров требованиям для дорог с регулярным автобусным движением.

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