Попытка уменьшить количество личного транспорта в Барселоне

Как и во всех городах с миллионным населением, в Барселоне существует глобальная проблема – огромное количество автомобилей. Это влечет за собой не только перегрузку магистралей, но и ухудшение здоровья горожан и природы. Агентство городской экологии в Барселоне решило воплотить в жизнь идею по уменьшению количества машин, предложенную Сальвадором Руэда.

Загрязнение окружающей среды

В крупных городах количество личных автомобилей гораздо больше, чем в маленьких, ввиду больших расстояний. По статистике каждый второй житель мегаполиса имеет свое средство передвижения. В атмосферу идет сильный выброс углекислого газа, поэтому необходимо решать проблему большого количества автомобилей.

Транспорт не только наносит колоссальный ущерб экологии, но и портит общую картину города. Не всегда хватает парковочных мест, машины оставляют на местах, для этого не предназначенных. Для передвижения людей остается мало места. Существует ошибочное мнение, что если расширить границы населенных пунктов, то пространства для пешеходов освободится. По итогу получается, что это не так, и машин становится больше.

Суть проекта

Идея нововведения заключается в следующем: необходимо разделить весь город на части – суперблоки, в каждом из которых будет выделено достаточно места для передвижения пешеходов. В случае, если данный план станет реальностью, то Барселона будет первым городом, в котором жители откажутся от автомобилей.

Реализация проекта

На юго-западе Барселоны выделен один такой супер-блок общей площадью около 5000 квадратных метров. В данную часть города могут заезжать только машины местных жителей, поэтому количество пешеходов преобладает. Кроме этого, в этом районе хорошо организована урбанистика: на улицах постоянно идет уборка, все соблюдают чистоту.

Что предпринимают в других городах

Проблема загрязнения окружающей среды существует уже очень много лет, и все эти годы пытаются с ней бороться. Вот что было предпринято в разных городах мира:

В Осло нельзя заезжать на машинах в центр.

В Мадриде гости города не могут пользоваться своим транспортом.

В Лондоне часть дорог хотят сделать пешеходными.

В Париже каждое первое воскресенье месяца перекрывают все транспортное движение.

В Гамбурге планируют выделить зеленые зоны до 40% от общей площади города.

В Дании рассматривают проект полного отказа от автомобилей на дизеле и введение вело-дорог между соседними небольшими городами.

Предлагаемые ограничения насчет личного транспорта практически все воспринимают резко. Это и понятно, ведь речь идет о правах, которых, по их мнению, пытаются лишить. Люди думают лишь о комфорте, своей выгоде, но никто не задумывается о вреде здоровью. Стоит хотя бы немного изучить этот вопрос, чтобы понять, насколько это может быть опасно.

По материалам журнала Science and Technology

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.