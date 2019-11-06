Разбираемся в услугах, предлагаемых клининговыми компаниями – выбираем качественную уборку

Профессиональная уборка квартир как услуга, предлагаемая многочисленными клининговыми компаниями, становится все более востребованной. Удивляться данному факту не приходится, ведь проблема поддержания чистоты в жилых помещениях актуальна для каждого из нас, а вот времени на уборку собственными силами у современного человека не так уж и много. Спрос рождает предложение, и все больше представителей малого и среднего бизнеса основным направлением своей деятельности избирают именно квартирный клининг.

Данное многообразие предложений на рынке приводит к тому, что потенциальному Заказчику становится весьма непросто выбрать из них то, которое наилучшим образом отвечает его потребностям. Несмотря на установившуюся почти повсеместно единую классификацию клининговых услуг, отличий в предлагаемых различными фирмами работах очень много. В данной статье мы расскажем об основных видах клининга и их особенностях, а также дадим конкретные советы по выбору клининговой компании.

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ уборка

Такая уборка регулярно требуется в любой квартире, если конечно, Вы, в принципе, следите за чистотой. Каким бы аккуратным человеком Вы не были, бытовая пыль и загрязнения от проживания в жилом помещении никуда не денется. Хотя бы раз в неделю требуется убирать все это. Обычно, эти работы проводят сами хозяева, однако, мытье полов, протирку пыли и очистку раковин, ванны и унитаза вполне можно поручить и клинерам. Тем более, что это услуга стоит недорого – примерно от тысячи рублей.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ уборка

Даже если Вы регулярно проводите поддерживающий клининг, необходимость генерального является очевидной. Дело в том, что повседневная уборка практически никогда не включает в себя очистку труднодоступных мест и зон в квартире. Там скапливается грязь, удаление которой представляет собой очень непростой и весьма трудоемкий процесс, осуществление которого собственными силами (особенно в больших квартирах) не представляется возможно. Так что привлечение профессионалов является весьма оправданным. Мы рекомендуем включать в состав генеральной уборки максимальное количество дополнительных услуг – таких как мойку окон и химчистку, тогда Вы за один день сможете решить абсолютно все бытовые проблемы.

Уборка ПОСЛЕ РЕМОНТА

Любой ремонт, даже проведенные не во всех помещениях квартиры, а в отдельных ее частях, оставляет специфические загрязнения. Речь, в первую очередь, идет о мелкой пыли, оседающей абсолютно на всех поверхностях, а также случайных загрязнений от смесей, красок и растворов, использованных в ходе ремонтных работ. Строители, обычно, убирают за собой только крупный мусор, при это финишное наведение чистоты всегда ложится на плечи хозяев. Если Вы решите убрать квартиру своими силами, то, скорее всего, на это уйдет несколько дней. А вот клининговая компания справится за 5-6 часов. При этом, будут использоваться специальные средства, инвентарь и пылесосы, которые предназначены именно для данного, весьма специфического типа клининга, подробнее об этом читайте в разделе.

Клининг ПОСЛЕ ВЫЕЗДА ЖИЛЬЦОВ

Тем, кто хочет максимально выгодно сдать (или продать) квартиру, необходимо представить ее в самом выгодном свете. И если в ремонт помещений готовы вкладываться далеко не все арендодатели, то уборка, причем, максимально тщательная и качественная, просто необходима. Не для кого не секрет, что арендуемые помещения убираются чаще всего не слишком качественно, что вполне естественно, ведь, квартира, что называется “не своя”. Поэтому клининг однозначно должен быть генеральным, с отодвиганием мебели, и, скорее всего, с химчисткой, которая поможет вдохнуть новую жизнь в старый ковер или диван и избавит от необходимости покупки новых вещей.

Уборка в ЗАПУЩЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Особая категория клининговых услуг. Если в квартире не просто грязно, а наблюдается антисанитария, то помогут Вам профессионалы. Такая ситуация может сложиться по разным обстоятельствам, чаще всего это заболевания жильцов (как физические, так и психологические). Причины, в данном случае, не важны, важно то, что привести помещение к состоянию пригодному для проживания сможет только многочисленная бригада клинеров, вооруженных спецсредствами. Так что, в данном случае, альтернативы привлечению клининговых компаний немного.

МЫТЬЕ ОКОН

Предлагается, обычно, как отдельная услуга, которая, впрочем, очень часто включается в состав основной уборки. Последнее не удивительно, ведь большинство из нас не может себе представить чистую квартиру с грязными окнами. Плюс специфика многоквартирных (читай, многоэтажных) домов для многих делает невозможным процессы мойки остекления своими силами. Разумно доверить это третьим лицам, тем более, что стоит это весьма доступных денег. Обратить внимание, при этом, следует на то, что расчет стоимости разные организации производят по-разному – исходя из количества створок, площади окна (размера) или типа остекления. Выбирать следует тот, которые для Вас наиболее выгоден.

ХИМЧИСТКА ковров, мебели, матрасов

Почистить ковровые покрытие, диваны, кресла и матрасы можно даже не вывозя их в специальный цех. Современное оборудование, которое привозят специалисты клининговых компаний обеспечивают отличное качество и минимальное время окончательного высыхания. Если покрытие Вашей мебели или матраса особенно деликатное – выбирать следует так называемую сухую чистку, которая стоит дороже, но, при этом количество применяемой воды минимально, что гарантирует то, что Ваше имущество не испортится. В случае с коврами Вы можете выбрать вариант, при котором их увозят на производство и возвращают спустя несколько дней = уже чистыми.

Более подробную информацию об этих и других услугах можно найти на странице-> клининг квартир.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ клининговой компании

Данные советы помогут Вам выбрать достойного исполнителя услуг по уборке Вашего дома.

Внимательно изучите Сайт потенциального исполнителя. Интернет-ресурс, которыми пользуется та или иная компания является показателем серьезности организации. В настоящее время, основную массу заказов (особенно от частных лиц), организации получают из всемирной паутины, поэтому солидные фирмы уделяют особое внимание своими сайтам – как их информационной наполненности, так и юзабилити (удобству использования для Клиентов). Подтвердите перечень работ, включенных в выбранную Вами услугу. Выше Мы рассказали, какие операции должны входить в различные виды клининговых услуг, однако, далеко не все Службы полностью выполняют то, что должны. Конечно, в уборку могут включить любые необходимые Клиенту работы, но за это могу потребовать весьма неожиданные доплаты. Поэтому подробно и по пунктам обговаривайте технологическую карту клининга, за образец можете взять размещенную здесь. Узнайте, какие моющие средства, инвентарь и оборудование привезут клинеры. Уясните для себя, во-первых, то, что обеспечение уборки всем необходимым – обязанность клининговой компании. При этом, с Вас не должны брать дополнительных денег за подвоз всего этого. И конечно, профессионалы должны использовать только соответствующие своему статусу средства и оборудование, а не те, которые каждый из нас использует в быту. Уточните численность бригады уборщиков. Поддерживающую уборку основной массы квартир может провести один человек, а вот генеральную, послеремонтную и прочие, особенно с мытьем окон и допработами должны делать несколько человек, конечно, если Вы хотите добиться хорошего результата. Однако, на практике многие нерадивые исполнители поручают даже большой объем работ одному человеку, что, конечно, недопустимо. Запросите ФИО назначенных на исполнение клинеров. Эта информация поможет обезопасить свое имущество, а оперативность ее предоставления подтвердит, что сотрудники числятся в штате организации, а не набираются “с улицы”.

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