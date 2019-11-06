БК "НН" сыграет с чемпионом Чехии "Нимбурком" 13 ноября Спорт

БК "НН" сыграет с чемпионом Чехии "Нимбурком" в среду, 13 ноября в 18:45. Матч пройдет в КРК "Нагорный" (пр. Гагарина, 29).

Как пояснили в пресс-службе нижегородского клуба, "Нижний Новгород" мощно стартовал в Лиге Чемпионов, одержав три победы подряд. Раньше в этом турнире БК "НН" такая серия не удавалась. На выезде были обыграны немецкий "Бамберг" и греческий "Перистери", а дома нижегородцы уверенно прошли черногорский "Морнар Бар". Благодаря этим победам "Нижний" делит вторую строчку с предстоящим соперником.

В 2019 году "Нимбурку" удалась впечатляющая победная серия из 37 матчей в чемпионате Чехии и Лиге Чемпионов, которая длилась с февраля. И это только в официальных играх, без учета товарищеских. Первое за долгое время поражение чешская команда потерпела в прошлом туре Лиги Чемпионов, проиграв безоговорочному фавориту группы – испанскому "Тенерифе".

"Нимбурк", многократный чемпион Чехии, и уже 16 лет не отдает золотые медали национального первенства. В прошлом сезоне они так же, как и "Нижний", выступали в Лиге Чемпионов, однако закончили турнир еще на групповой стадии.

13 ноября матч откроет шоу от кавер-группы Maple Season, нашей зажигательной группы поддержки NN-Girls и маскота Трюльника. Во время игры болельщиков ждут активности и конкурсы от ведущего.

В одном из перерывов случайный болельщик сможет выйти на паркет и попробовать исполнить Madshot – бросок с центра площадки. Если он окажется точным, его автор получит ценный приз от партнеров.