Михаил Задорнов переизбран председателем Совета директоров "Росгосстраха" Экономика

Председателем Совета директоров ПАО СК "Росгосстрах" избран глава финансовой группы "Открытие" Михаил Задорнов. Соответствующее решение было принято на заседании Совета директоров страховой компании 8 ноября 2019 года, сообщили в пресс-службе банка.

Обновленный Совет директоров был избран на внеочередном собрании акционеров страховщика в конце октября. В его состав вместо покинувшего компанию летом этого года Николауса Фрая был включен генеральный директор ПАО СК "Росгосстрах" Геннадий Гальперин. Кроме того, в совет директоров были переизбраны президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов, директор департамента анализа розничных рисков банка "Открытие" Оксана Старосельская, вице-президент банка "Открытие" Эльмира Мамлеева, член правления банка "Открытие" Вениамин Полянцев, главный аудитор Банка России Валерий Горегляд, бывший президент Российской национальной перестраховочной компании Николай Галушин, бывший вице-президент по СНГ Allianz SE Олег Пятаков, председатель комитета по страхованию жизни Всероссийского союза страховщиков Максим Чернин.

Михаил Задорнов возглавляет Совет директоров старейшей страховой компании страны с ноября 2017 года. Под его руководством разработана Стратегия развития "Росгосстраха" до 2021 года — к своему столетнему юбилею компания намерена вернуться на лидирующие позиции в розничном сегменте российского страхового рынка и укрепиться в числе значимых игроков в корпоративном сегменте. За два года "Росгосстраху" удалось вернуться на траекторию роста и демонстрировать устойчивый положительный финансовый результат. Согласно данным по ОСБУ, чистая прибыль компании за 9 месяцев 2019 года составила 7,3 млрд рублей, что на 35% больше аналогичного показателя прошлого года.

"Сотрудники и агенты компании "Росгосстрах" должны обеспечить не просто рост сборов, но именно настоящий рывок и заложить основы успешной работы в 2020 и 2021 годах, чтобы обеспечить достижение амбициозных целей, которые поставлены в Стратегии-2021", - сказал председатель совета директоров ПАО СК "Росгосстрах" Михаил Задорнов.