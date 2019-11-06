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Экономика

Михаил Задорнов переизбран председателем Совета директоров "Росгосстраха"

12 ноября 2019 14:13  [61] Экономика

Председателем Совета директоров ПАО СК "Росгосстрах" избран глава финансовой группы "Открытие" Михаил Задорнов. Соответствующее решение было принято на заседании Совета директоров страховой компании 8 ноября 2019 года, сообщили в пресс-службе банка.

Обновленный Совет директоров был избран на внеочередном собрании акционеров страховщика в конце октября. В его состав вместо покинувшего компанию летом этого года Николауса Фрая был включен генеральный директор ПАО СК "Росгосстрах" Геннадий Гальперин. Кроме того, в совет директоров были переизбраны президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов, директор департамента анализа розничных рисков банка "Открытие" Оксана Старосельская, вице-президент банка "Открытие" Эльмира Мамлеева, член правления банка "Открытие" Вениамин Полянцев, главный аудитор Банка России Валерий Горегляд, бывший президент Российской национальной перестраховочной компании Николай Галушин, бывший вице-президент по СНГ Allianz SE Олег Пятаков, председатель комитета по страхованию жизни Всероссийского союза страховщиков Максим Чернин.

Михаил Задорнов возглавляет Совет директоров старейшей страховой компании страны с ноября 2017 года. Под его руководством разработана Стратегия развития "Росгосстраха" до 2021 года — к своему столетнему юбилею компания намерена вернуться на лидирующие позиции в розничном сегменте российского страхового рынка и укрепиться в числе значимых игроков в корпоративном сегменте. За два года "Росгосстраху" удалось вернуться на траекторию роста и демонстрировать устойчивый положительный финансовый результат. Согласно данным по ОСБУ, чистая прибыль компании за 9 месяцев 2019 года составила 7,3 млрд рублей, что на 35% больше аналогичного показателя прошлого года.

"Сотрудники и агенты компании "Росгосстрах" должны обеспечить не просто рост сборов, но именно настоящий рывок и заложить основы успешной работы в 2020 и 2021 годах, чтобы обеспечить достижение амбициозных целей, которые поставлены в Стратегии-2021", - сказал председатель совета директоров ПАО СК "Росгосстрах" Михаил Задорнов.

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