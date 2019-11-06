Магазин "Мир удивительных товаров" открылся в универмаге "Сормовские Зори" Бизнес

Магазин "Мир удивительных товаров" открылся в универмаге "Сормовские Зори". Об этом сообщает отдел по связям с общественностью универмага.

В магазине представлены такие товары, как наборы для уборки, обогреватели и т.д.; товары для кулинарии (формы для запекания, наборы для украшения тортов, приспособления для выпечки, ветчинницы и т.д.), а также товары для поддержания красоты и здоровья (УФ-лампы для ногтей, сушилки для ногтей, плойки, декоративная и уходовая косметика) и спортивные товары (корректирующая одежда, эспандеры, обручи, самокаты, скейтборды и т.д.).

Кроме того, имеются в продаже аксессуары для телефонов и гаджеты (фитнес-трекеры, микрофоны и т.д.). Также здесь же можно приобрести оригинальные подарки, товары телемагазинов, новинки интернета, популярные игрушки для детей и товары для хобби.

"Магазин постоянно радует покупателей акциями и скидками. Этой осенью действует скидка 50% на самокаты для подростков и взрослых, а ещё можно приобрести четыре картины по номерам по цене трёх", - говорится в сообщении.

"Магазины с новинками интернета набирают большую популярность, причём как среди молодёжи, так и людей более взрослых, семейных. "Мир удивительных товаров" порадует всех, кто старается идти в ногу со временем. А сочетание качества и цены не заставит сомневаться в правильности выбора магазина", - сказала директор по связям с общественностью универмага "Сормовские Зори" Мария Осипова.

Магазин "Мир удивительных товаров" расположился на третьем этаже универмага, в крыле С.