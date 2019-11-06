Деятельность нижегородского благотворительного фонда "Улыбка ребенка" прекращена по решению суда Общество

Деятельность нижегородского благотворительного фонда "Улыбка ребенка" прекращена по решению суда.

Как сообщили агентству в Автозаводском районном суде, иск о ликвидации фонда удовлетворен.



Соответствующее решение было обнародовано в ходе заседания суда 12 ноября 2019 года. Заявителем, как пояснили в пресс-службе суда, было управление Минюста РФ по Нижегородской области.



Приговор суда в законную силу не вступил.



Напомним, в 2016 году президент фонда "Улыбка ребенка" Александр Ильин заявил, что тогда неизвестные украли имущество на 5 тысяч долларов из его квартиры.

СПРАВКА:



Благотворительный фонд "Улыбка ребенка" является всероссийским и был основан 15 ноября 2010 года в Нижнем Новгороде. Согласно информации на официальном сайте, фонд работает в области благотворительной поддержки детских домов, школ-интернатов, детей-инвалидов и малообеспеченных семей.