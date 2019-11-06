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Общество

Деятельность нижегородского благотворительного фонда "Улыбка ребенка" прекращена по решению суда

12 ноября 2019 15:21  [33] Общество

Фото: с сайта фонда "Улыбка ребенка"

Деятельность нижегородского благотворительного фонда "Улыбка ребенка" прекращена по решению суда.

Как сообщили агентству в Автозаводском районном суде, иск о ликвидации фонда удовлетворен.

Соответствующее решение было обнародовано в ходе заседания суда 12 ноября 2019 года. Заявителем, как пояснили в пресс-службе суда, было управление Минюста РФ по Нижегородской области.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, в 2016 году президент фонда "Улыбка ребенка" Александр Ильин заявил, что тогда неизвестные украли имущество на 5 тысяч долларов из его квартиры.

СПРАВКА:

Благотворительный фонд "Улыбка ребенка" является всероссийским и был основан 15 ноября 2010 года в Нижнем Новгороде. Согласно информации на официальном сайте, фонд работает в области благотворительной поддержки детских домов, школ-интернатов, детей-инвалидов и малообеспеченных семей.

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