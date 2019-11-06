Нижегородские кадеты приняли участие в Параде Памяти в Самаре Политика

В Самаре в девятый раз прошел Парад Памяти. Воспитанники нижегородской кадетской школы-интерната принимают участие в Параде пятый год. В этом году школу представляли 48 учащихся, из них 19 девушек.

По словам заместителя директора кадетской школы-интерната Нижнего Новгорода Олега Синькевича, участвовать в этом Параде желает вся школа, но едут в Самару лучшие ребята.

"Отбор очень сложный. Сначала весь педагогический коллектив смотрит на успеваемость и дисциплину кадетов и выбирает лучших. Затем проводится строевой смотр. А дальше на протяжении длительного времени – ежедневные тренировки под школьный оркестр. Для кадетов участвовать в таком мероприятии – огромная честь. Таким образом они отдают дань памяти, погибшим в годы войны героям. Парад Памяти олицетворяет связь времен и поколений", - рассказал он.

Нижегородское региональное отделение "Единой России" традиционно оказало ребятам и педагогам помощь в организации поездки в Самару.

Парад Памяти в Самаре посвящен военному параду 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве (сейчас г.Самара). В этом году главная тема Парада "Воинская слава" - дань памяти и уважения солдатам Великой Отечественной войны. А главным его героем стал участник парада 1941 года, последний живой Герой Советского Союза 3-ей ударной армии, водрузившей Знамя Победы над Рейхстагом, житель Самары Владимир Иванович Чудайкин. Перед началом торжественного марша ветеран объехал все парадные расчеты на историческом автомобиле.

По знаменитой площади прошли 125 парадных расчетов действующей армии, ветеранских и патриотических организаций, силовых структур, предприятий и других организаций всех регионов Приволжского федерального округа. Всего в марше приняли участие более 6,5 тысяч человек.

Знаменательной частью стало прохождение легендарного танка Т-34 и другой техники военных лет. А в воздушной части Парада приняли участие восстановленные самолеты времен Великой Отечественной войны.

Завершился праздник концертной программой солистов Государственного академического Большого театра России, посвященной годам эвакуации Большого театра в запасную столицу.

"Парад Памяти – это уникальное, крайне важное событие для всех нас. Когда в 1941 году наши солдаты шли в параде, враг уже вплотную подобрался к Москве и исход войны не был известен никому. Мы помним и гордимся тем, что этот парад оказался парадом будущих победителей. И в настоящее время крайне важно, чтобы наши дети и внуки не теряли чувства гордости за Родину, за подвиг русских солдат, защищавших свою страну и безопасность всего мира. Только сохраняя связь поколений, мы сохраним истинную картину славных страниц истории России. Уверен, что и нижегородские ребята, которые стали участниками этого события в Самаре, запомнят Парад Памяти на долгие годы, ведь каждый из них тоже – будущий победитель", - отметил региональный координатор партийного проекта "Историческая память", депутат Государственной Думы Вадим Булавинов.

СПРАВКА:

Парад Памяти проводится ежегодно с 2011 года по инициативе Самарского регионального отделения партии "Единая Россия". Он посвящен параду, прошедшему 7 ноября 1941 года, когда части Красной Армии из Куйбышева отправлялись на фронт.

В парадном шествии принимают участие расчеты действующей армии из регионов Приволжского федерального округа, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, ветеранские и патриотические общественные организации, военно-патриотические объединения и клубы. Не в первый раз на Парад приезжают представители дипломатического корпуса иностранных государств.

Фото: НРО "Единая Россия"