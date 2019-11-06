Наружное освещение модернизируют в Дзержинске Общество

Фото: администрация Дзержинска

Наружное освещение модернизируют в Дзержинске. Как сообщили в пресс-службе администрации города, 1 ноября 2019 года с МБУ "Город" заключен энергосервисный контракт на замену 5,5 тысяч уличных светильников и 92 шкафов управления линиями наружного освещения, плюс дополнительно закупят еще 700 новых светильников. Первая партия из 600 энергосберегающих светодиодных светильников поступит в город уже в этом месяце.

Работы по подготовке комплексной модернизации инфраструктуры наружного освещения города Дзержинска стартовали в 2018 году по поручению главы города Дзержинска Ивана Носкова. Впервые в городе была проведена полная инвентаризация существующей инфраструктуры наружного освещения улично-дорожной сети, проведено ее техническое обследование.

В качестве базы проекта был утвержден класс освещенности улиц.

В качестве новых светильников будут использованы ультрасовременные изделия отечественного производства (г.Казань) с лучшей на сегодня светоотдачей. Срок службы светильников – более 20-ти лет.

Новое оборудование позволит снизить энергопотребление на 60%, а также привести улично-дорожное освещение в городе в соответствие с необходимыми требованиями, пояснили в пресс-службе администрации.

Работы по замене городских светильников планируется завершить в течение четырех месяцев.