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Происшествия

Названы обстоятельства смерти мужчины, чье расчлененное тело нашли в Кстове

12 ноября 2019 16:19  [60] Происшествия
Место, где было обнаружено тело

Место, где было обнаружено тело

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Следственный комитет завершил расследование обстоятельств смерти мужчины, чье расчлененное тело найдено в Кстове в апреле. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области 12 ноября 2019 года.

Напомним, части тела мужчины обнаружены 25 апреля на берегу Волги. После генетической экспертизы личность мужчины была установлена. Уголовное дело возбудили по факту умышленного убийства.

По версии следствия, убийство произошло еще 19 декабря 2018 года. Вечером 49-летний мужчина пришел в гости к соседу по дому на ул. Чукотской в Советском районе. У него в этот момент находилось еще несколько гостей, в том числе женщины. Одна из присутствующих нелестно отозвалась о бывшей сожительнице потерпевшего, и мужчина ее ударил. В ответ 52-летняя женщина стукнула его молотком по голове. От полученного ранения мужчина скончался.

(Моделирование момента убийства, фото: СУ СК России по Нижегородской области)

На следующий день хозяин квартиры расчленил тело погибшего, разложил останки по пакетам и вместе с знакомым вывез их в район очистных сооружений. Вместе они выкинули тело в реку.

 (Моделирование момента расчленения, фото: СУ СК России по Нижегородской области)

"Благодаря правильно выбранной тактике проведения следственных действий и комплекса следственно-оперативных мероприятий следователям СК в июле 2019 года удалось раскрыть данное неочевидное преступление", - сообщили в следственном управлении.

Обвиняемая заключена под стражу. Вину в совершении убийства она признала частично. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, нижегородцам, сокрывшим тело погибшего, предъявлено обвинение в совершении заранее не обещанного укрывательства особо тяжкого преступления (ст. 316 УК РФ). Уголовное дело в отношении указанных граждан уже рассматривается в суде.

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