Как стать успешным предпринимателем: форум "Мой бизнес" прошел в Нижнем Новгороде Бизнес

Форум "Мой бизнес" прошел в Нижнем Новгороде, он собрал более 4 тысяч нижегородцев. Об этом сообщили организаторы мероприятия – университет "Синергия".

Цель форума: рассказать предпринимателям о том, как строить свой бизнес, какими мерами господдержки они могут воспользоваться, какие личностные качества нужны современному бизнесмену.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, среди участников – как действующие предприниматели, так и те, кто только планирует открыть свое дело.

"Форум "Мой бизнес" – крупнейшее событие года для нижегородских предпринимателей. Сегодня более 4 тысяч нижегородцев, неординарных и творческих людей, собрались в одном зале, и это главный показатель того, что мероприятия такого формата и масштаба востребованы бизнес-сообществом. Ценные советы, которыми поделились крупнейшие российские эксперты, помогут многим нижегородским предпринимателям сократить путь к успеху и избежать ошибок при реализации своих бизнес-проектов", - отметил Глеб Никитин.

По словам вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, форум – это только одно из мероприятий, которые проводятся в регионе в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Помощь правительства: увеличение господдержки, в том числе льготных кредитов для бизнеса, создание новых бизнес-инкубаторов, проведение бесплатных обучающих тренингов и мероприятий.

На форуме "Мой бизнес" перед нижегородскими предпринимателями выступили эксперты в области продвижения продуктов, HR-брендинга, личностного роста и в других сферах.

"Здорово, что спикеры форума очень разноплановые. Например, Ляйсан Утяшева дала рекомендации предпринимателям из области спорта, и я считаю, что её советы очень пригодятся и в бизнесе", - рассказала предприниматель Татьяна Лобзина.

Центр "Мой бизнес": открыли в нижегородском технопарке "Анкудиновка" 6 ноября этого года.

В центре "Мой бизнес" будут консультировать представителей малого и среднего бизнеса. Таким образом, узнать о государственных и других услугах можно будет в одном месте. Кроме того, представители бизнеса смогут там же задать свои вопросы или обратиться к уполномоченному по защите прав предпринимателей.

Окна "Мой бизнес" по области: до конца 2019 года в 17 районах области будут открыты окна "Мой бизнес", связанные единой информационной системой. Это позволит предпринимателям получить нужные госуслуги и консультации специалистов любого уровня, не выезжая из районов и не отрываясь от работы. Впоследствии окна "Мой бизнес" должны появиться в каждом районе Нижегородской области.

Обратная связь: для всех представителей регионального бизнеса также начала работу горячая линия "Мой бизнес", где можно получить необходимые для предпринимателей консультации.

Замечания и предложения по работе центра и горячей линии "Мой бизнес" предприниматели могут сообщать по телефону 435-17-00 с 09:00 до 18:00 в будни, суббота и воскресенье - выходные.