Последние новости рубрики Общество
12 ноября 2019 17:07  [2] Владимир Панов проверил ход капремонта нижегородских школьных крыш
12 ноября 2019 15:46  [108] Наружное освещение модернизируют в Дзержинске
12 ноября 2019 15:21  [138] Деятельность нижегородского благотворительного фонда "Улыбка ребенка" прекращена по решению суда
12 ноября 2019 15:17  [83] Риск провала грунта в Дзержинске проверят под школой, где стена покрылась трещинами
12 ноября 2019 14:57  [97] Нижегородская область приступает к организации ледовых переправ
12 ноября 2019 14:34  [150] Проваливший грунт на Волжской набережной в Нижнем Новгороде засыпали песком
12 ноября 2019 13:53  [196] Права обманутых дольщиков ЖК "Квартал Европейский" и "На Гончарова" восстановят в 2022 году
12 ноября 2019 13:07  [148] Археологи обнаружили керамику домонгольского периода в нижегородском парке "Швейцария"
12 ноября 2019 12:13  [124] Почти 120 нижегородских дорог уже отремонтировано в 2019 году по проекту БКАД
12 ноября 2019 11:58  [160] Сотрудники "ЭнергосбыТ Плюс" продолжают работу с должниками Дзержинска и Кстова
Общество

Владимир Панов проверил ход капремонта нижегородских школьных крыш

12 ноября 2019 17:07  [2] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава города Владимир Панов проверил ход капремонта нижегородских школьных крыш. Во время инспекции в гимназии №67 он сообщил, что в течение этого года отремонтировано более 40 крыш, в том числе в учебных учреждениях №62 и №177.

По его словам, кровли в образовательных учреждениях города долгие годы комплексно не ремонтировались, и это стало системной проблемой.

По словам заместителя директора подрядной организации ООО "Ремпромстрой" Дмитрия Моложавского, ремонт кровельного покрытия в гимназии №67 завершен на 98%, осталась установить коньковый элемент. Здание 1935 года постройки. Директор гимназии Светлана Постнова отметила, что капитальный ремонт не повлиял на образовательный процесс в учреждении.

Отметим, что всего в Нижнем Новгороде 167 школ.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph