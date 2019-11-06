Владимир Панов проверил ход капремонта нижегородских школьных крыш Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава города Владимир Панов проверил ход капремонта нижегородских школьных крыш. Во время инспекции в гимназии №67 он сообщил, что в течение этого года отремонтировано более 40 крыш, в том числе в учебных учреждениях №62 и №177.

По его словам, кровли в образовательных учреждениях города долгие годы комплексно не ремонтировались, и это стало системной проблемой.

По словам заместителя директора подрядной организации ООО "Ремпромстрой" Дмитрия Моложавского, ремонт кровельного покрытия в гимназии №67 завершен на 98%, осталась установить коньковый элемент. Здание 1935 года постройки. Директор гимназии Светлана Постнова отметила, что капитальный ремонт не повлиял на образовательный процесс в учреждении.

Отметим, что всего в Нижнем Новгороде 167 школ.