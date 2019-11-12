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Общество

Более 40 компаний принимают участие в выставке "Безопасность. Охрана. Спасение" на Нижегородской ярмарке

12 ноября 2019 17:32  [68] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Более 40 компаний из пяти регионов России представили свои экспозиции на вставке "Безопасность. Охрана. Спасение / SENTEX", которая проходит на территории Нижегородской ярмарки с 12 по 14 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Сегодня на площадке выставки, которая проходит в Нижегородской области уже в девятый раз, собрались профессионалы в сфере обеспечения безопасности населения. Здесь демонстрируются перспективные разработки, новые научные технологий. Участники мероприятия имеют возможность обменяться опытом по эффективной защите жизни и здоровья людей. Проведение выставки имеет большое значение для всех структур, которые обеспечивают безопасность государства", - сказал на открытии выставки заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов.

В выставке в этом году свои экспозиции представляют компании-производители современных средств спасения, пожаротушения и индивидуальной защиты. В частности, внимание уделяется вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, пожарной безопасности, поисковой и аварийно-спасательной деятельности, медицине катастроф и другим.

В день открытия в рамках выставки состоялась конференция "Актуальные вопросы защиты населения и территорий субъекта РФ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Основные темы обсуждения: изучение и обмен передовым российским и международным опытом в области управления рисками катастроф и стихийных бедствий, направления реализации основ государственной политики РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года.

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