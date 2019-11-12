Последние новости рубрики Общество
12 ноября 2019 18:16  [44] Шесть пешеходных мостов через Левинку отремонтируют в Московском районе до конца года
12 ноября 2019 18:09  [54] Мост, соединяющий Губернаторский сад и Вечный огонь, создадут в Нижегородском кремле
12 ноября 2019 17:40  [84] Школьное питание проверили в образовательных учреждениях Дзержинска
12 ноября 2019 17:32  [71] Более 40 компаний принимают участие в выставке "Безопасность. Охрана. Спасение" на Нижегородской ярмарке
12 ноября 2019 17:07  [85] Владимир Панов проверил ход капремонта нижегородских школьных крыш
12 ноября 2019 15:46  [133] Наружное освещение модернизируют в Дзержинске
12 ноября 2019 15:21  [299] Деятельность нижегородского благотворительного фонда "Улыбка ребенка" прекращена по решению суда
12 ноября 2019 15:17  [99] Риск провала грунта в Дзержинске проверят под школой, где стена покрылась трещинами
12 ноября 2019 14:57  [114] Нижегородская область приступает к организации ледовых переправ
12 ноября 2019 14:34  [178] Проваливший грунт на Волжской набережной в Нижнем Новгороде засыпали песком
Общество

Школьное питание проверили в образовательных учреждениях Дзержинска

12 ноября 2019 17:40  [84] Общество

Администрация Дзержинска совместно с Ассоциацией организаторов социального питания и специалистами государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Нижегородской области 12 ноября провели выездной мониторинг организации школьного питания. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выезд был организован в гимназию №38, школу №27 и лицей №21.

Участники мониторинга оценивали следующие критерии: соблюдение санитарных норм и правил, наличие специальной одежды у работников столовых, согласованного с руководством школы и утвержденного управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области цикличного меню, и контрольного блюда, а также ведение производственных журналов.

"В организации питания школьников важен каждый аспект: чтобы в образовательных учреждениях исправно работали весы в пищеблоке, соблюдался температурный режим подачи блюд, продукты поставлялись в школы свежими и надлежащего качества", - сказал директор государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Нижегородской области Денис Миронов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph