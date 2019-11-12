Школьное питание проверили в образовательных учреждениях Дзержинска Общество

Администрация Дзержинска совместно с Ассоциацией организаторов социального питания и специалистами государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Нижегородской области 12 ноября провели выездной мониторинг организации школьного питания. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выезд был организован в гимназию №38, школу №27 и лицей №21.

Участники мониторинга оценивали следующие критерии: соблюдение санитарных норм и правил, наличие специальной одежды у работников столовых, согласованного с руководством школы и утвержденного управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области цикличного меню, и контрольного блюда, а также ведение производственных журналов.

"В организации питания школьников важен каждый аспект: чтобы в образовательных учреждениях исправно работали весы в пищеблоке, соблюдался температурный режим подачи блюд, продукты поставлялись в школы свежими и надлежащего качества", - сказал директор государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Нижегородской области Денис Миронов.