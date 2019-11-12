Нижегородские власти предоставят муниципалитетам 100 млн рублей на поддержку предпринимательства Бизнес

Бюджет Нижегородской области в 2019 году выделит 96 млн рублей на софинансирование программ поддержки предпринимательства в муниципалитетах региона. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя итоги форума "Мой бизнес".

Ключевой темой мероприятия стало обсуждение возможностей, которые предоставляет государство для развития предпринимательства в регионе. По словам главы региона, вместе со средствами, которые выделяются в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы", предприниматели смогут получить и дополнительную поддержку из областного бюджета.

"Развитие бизнеса в муниципалитетах позволит насытить рынок местными товарами и услугами, создать активную конкурентную среду и дополнительные рабочие места. Поэтому поддержка предпринимательства в районах области имеет для нас большое значение. Софинансирование из областного бюджета местных программ предпринимательства позволит увеличить число получателей поддержки до более чем 300 малых и средних предприятий. Только благодаря этому в регионе откроется порядка 500 новых рабочих мест", - сказал губернатор.

"Сейчас среди районов области проводится конкурсный отбор, на котором они представляют свои программы поддержки бизнеса. Программы могут включать самые разные инструменты поддержки, например: гранты на создание собственного дела, возмещение затрат на приобретение оборудования, погашение части процентной ставки по кредитам на инвестпроекты", - добавил Глеб Никитин.

Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, комментируя итоги форума "Мой бизнес", в свою очередь сообщил, что предприниматели в моногородах получат 46 млн рублей на развитие социальных проектов в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

По словам вице-губернатора, средства уже поступили в районы области. Сейчас в Балахнинском, Выксунском, Городецком, Кулебакском и Павловском проводятся конкурсы по отбору проектов в сфере социального бизнеса.

"По итогам господдержку получат несколько десятков лучших социальных проектов. Субсидии позволят компенсировать предпринимателям часть затрат на открытие или развитие своего дела. Развитие социального бизнеса в моногородах не только поможет решить конкретные общественные проблемы, но и будет способствовать созданию новых рабочих мест, то есть расширению возможностей для местных жителей", - пояснил Евгений Люлин.

По данным Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области, проекты, участвующие в конкурсном отборе, направлены на создание или развитие детских образовательных и досуговых центров, связаны с оказанием помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, гражданам пожилого возраста, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, в Нижнем Новгороде открылся форум "Мой бизнес". В мероприятии приняли участие более 4 тысяч нижегородцев. "Проведение форума – крупнейшее событие для предпринимателей Нижегородской области в 2019 году", - отметил губернатор Глеб Никитин. Ключевой темой мероприятия стало обсуждение возможностей, которые предоставляет государство для развития предпринимательства в регионе.

Напомним, в Нижнем Новгороде открылся форум "Мой бизнес". В мероприятии приняли участие более 4 тысяч нижегородцев.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов - это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".