Хореография ценой в 1,3 млн рублей: нижегородский тренер по гимнастике обманула родителей под видом знакомства с Алиной Кабаевой Бизнес

Фото: с сайта wikipedia.org

Нижегородский тренер по художественной гимнастике обманула родителей учениц на 1,3 млн рублей. Как сообщили в прокуратуре Сормовского района 13 ноября 2019 года, вступил в законную силу приговор в отношении 32-летнего директора АНО "Центр подготовки по художественной гимнастике" (ул. Черняховского) Ирины Майоровой, обвиняемой в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

В ходе судебного следствия установлено, что нижегородка, не имея специального образования в области физической культуры и спорта, с 1 сентября 2017 года от лица Центра заключала с родителями несовершеннолетних детей договоры на оказание услуги физической подготовки по курсу художественной гимнастики.

Директор, имея авторитет тренера и доверительный контакт с родителями, зная, что они заинтересованы в достижении их детьми успехов в области художественной гимнастики, предлагала тем участие в различных спортивных мероприятиях, за которые собирала крупные денежные суммы. Однако указанные мероприятия были либо бесплатны, либо не проводились вовсе.

Так, директор предложила мамам двух девочек принять участие в фестивале по художественной гимнастике "Алина-2018" в г. Москва, одним из организатором которого является Олимпийская Чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева. При этом, подсудимая, заведомо зная, что участие в фестивале является благотворительной акцией и осуществляется на безвозмездной основе, сообщила последним, что стоимость участия составляет 50 тысяч рублей на человека и включает стоимость костюмов, тренировок, проживания и питания, таким образом, обманывая и вводя в заблуждение указанных родителей относительно своих истинных намерений. Повышая свой авторитет перед родителями, она даже сообщила им, что состоит в приятельских отношениях с Кабаевой, отправляла матерям сообщения, якобы полученные ею от последней. Доверчивые мамы перевели на лицевой счёт злоумышленницы требуемые денежные средства, после чего та сообщила им не соответствующую действительности информацию об осуществлении ею оплаты участия в фестивале.

По аналогичной схеме лже-гимнастка предлагала родителям учениц принять участие их несовершеннолетним детям в учебно-тренировочных сборах по художественной гимнастике в г.Сочи Краснодарского края. На предложение мошенницы согласились 13 родителей, которые перевели ей денежные средства на суммы от 27 600 до 123 600, всего на общую сумму 778 тысяч рублей.

Кроме того, в мае 2018 года она предложила трём родителям организовать вступление их несовершеннолетних детей в "Федерацию по художественной гимнастике И.А. Виннер-Усмановой". При этом вступление в вышеуказанную Федерацию возможно только физическими лицами, достигшими 18 лет. Она так же сообщила заведомо ложную информацию о существующих между ней и организаторами Федерации приятельских отношений и отправляла матерям сообщения, якобы полученные ею от организаторов. Таким образом она похитила 500 тысяч рублей.

За совершённые преступления нижегородке назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее малолетним ребенком четырнадцатилетнего возраста.