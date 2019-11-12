Законодательница моды Jersey

История материала джерси берёт свои истоки с конца далёкого девятнадцатого века, когда умелые мастера пытались пошить спортивную одежду с применением этого типа ткани: полотно обладает свойствами эластичности и способностью к растяжению, что несомненно является замечательными качествами для изготовления спортивных вещей и тёплого нижнего белья из шерсти. Этот материал получали от овец, выращенных на одноимённом острове Джерси. Однако настоящий успех ткани пришёл благодаря известнейшей законодательнице моды Габриэль Коко Шанель в 1916 году. Свою коллекцию мадам Шанель иллюстрировала на себе, подогревая интерес к материалу, который позже станет её визитной карточкой.

Из чего состоит ткань джерси?

Первоначально полотно вырабатывалось из смесей хлопка, шёлка и льна. Со временем трикотаж усовершенствовался, и состав включал в себя разновидности искусственных и синтетических волокон.

Свойства

Несмотря на изменения в формуле производства джерси, главные качества материала остаются прежними, что выделяет эту ткань среди остальных:

отличное удержание формы;

мягкость;

способность растягиваться, не теряя начального вида;

драпируемость.

Материал джерси выглядит лёгким, хотя его зачастую используют для пошива верхней одежды. Выбирая его, Ваш образ будет всегда выглядеть утончённо и современно. К примеру, джерси с добавлением шёлка придаст лёгкость и элегантность платью, ведь этот материал прекрасно драпируется, то есть ткань собирается в аккуратные складки, которые струятся вдоль.

Применение ткани джерси

Производством данного трикотажа занимаются практически все страны в мире, поскольку состав полотна делает ценовую политику ткани очень универсальной для желающих её приобрести, потому данный вид материала является очень востребованным на сегодняшний день.

Где приобрести?

Группа компаний "Текстиль-Контакт" предлагает широкий ассортимент тканей по любой цене. Это крупный импортер тканей в Украине. Более 20 лет компания качественно предоставляет свои услуги. "Текстиль-Контакт" осуществляет продажу тканей как для розничных покупателей, так и для оптового потребителя. Трикотаж джерси Вы сможете заказать прямо в интернет-магазине, цена начинается от 94,5 грн./пог.м.

Сделав заказ через интернет-магазин, Вы сможете воспользоваться способами быстрой доставки (курьер, самовывоз, Новая Почта, Delivery или Autolux), уплата денежных средств происходит удобным для Вас методом (Приват24, наличными и т.д.). Отправка производится как в крупные города, так и в любой другой населённый пункт Украины.

Джерси

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