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Услуги центра строительной экспертизы «ПГС»

13 ноября 2019 10:21  [43]

Центр занимает лидирующие позиции в сфере строительной экспертизы. Он предлагает большой перечень услуг. Например, это экспертиза фундамента, кровли, фасада и пр. В компании «ПГС» работают квалифицированные эксперты, которые выносят точные и профессиональные оценки, производят согласование, обследование и контроль строительных объектов.

Основные услуги

  • Строительная экспертиза.
  • Обследование строительных объектов.
  • Контроль состояния строительных объектов.
  • Согласования, связанные с возведением строительных объектов.
  • Оценка строительных объектов.
  • Проектирование строительных объектов и конструкций.
  • Услуги, связанные с пожарной безопасностью строительных объектов.

За годы работы компания реализовала множество проектов, которые были связаны со строительной экспертизой, обследованием и контролем.

Каждый вид услуг центра имеет множество дополнительных услуг. Например, строительная экспертиза включает в себя такие категории, как судебная строительная экспертиза, экспертиза самовольных построек, экспертиза соответствия градостроительным нормам, экспертиза проектной документации, экспертиза сметного расчета и многие другие.

Услуги в области контроля включают строительный и лабораторный контроль, строительный аудит, финансово-технический и геотехнический мониторинг и пр. Услуги проектирования включают расчет строительных конструкций, геотехнический прогноз, архитектурные и конструктивные решения, технологическое проектирование.

Успехи центра

  • Проведено более 890 экспертиз.
  • В команде более двенадцати сертифицированных специалистов.
  • Опыт работы на рынке более двенадцати лет.
  • Выиграно более 289 судебных дел.

Преимущества услуг

  • Соблюдение нормативных и правовых актов, законодательства Российской Федерации.
  • Наличие необходимых сертификатов и лицензий на ведение деятельности.
  • В штате специалисты высокой квалификации.
  • Наличие современного оборудования и инструментов.
  • Оперативность и конфиденциальность.
  • Ориентированность на клиента, эффективность при достижении результатов.

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