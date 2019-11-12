Услуги центра строительной экспертизы «ПГС»

Центр занимает лидирующие позиции в сфере строительной экспертизы. Он предлагает большой перечень услуг. Например, это экспертиза фундамента, кровли, фасада и пр. В компании «ПГС» работают квалифицированные эксперты, которые выносят точные и профессиональные оценки, производят согласование, обследование и контроль строительных объектов.
Основные услуги
За годы работы компания реализовала множество проектов, которые были связаны со строительной экспертизой, обследованием и контролем.
Каждый вид услуг центра имеет множество дополнительных услуг. Например, строительная экспертиза включает в себя такие категории, как судебная строительная экспертиза, экспертиза самовольных построек, экспертиза соответствия градостроительным нормам, экспертиза проектной документации, экспертиза сметного расчета и многие другие.
Услуги в области контроля включают строительный и лабораторный контроль, строительный аудит, финансово-технический и геотехнический мониторинг и пр. Услуги проектирования включают расчет строительных конструкций, геотехнический прогноз, архитектурные и конструктивные решения, технологическое проектирование.
Успехи центра
Преимущества услуг
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