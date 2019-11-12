Компания «Банный мир» предлагает банные веники и травяные запарки. С полным ассортиментом товаров можно ознакомиться здесь. В интернет-магазине компании представлены разнообразные наименования продукции.
Каталог
Каждая категория товаров, представленных на сайте магазина, имеет подкатегории. Например, «Веники и травы» включают такие разновидности, как царские веники, обычные веники, травы, расходные материалы. Травяные запарки в мешочках подразделяются по весу, а также по количеству трав. На сайте можно приобрести разнообразный банный текстиль, это универсальные юбки, шапки, тапочки, рукавицы, коврики, полотенца, простыни и пр.
Компания не только продает, но и заготавливает такие товары. Она специализируется на оказании услуг уже более восьми лет.
Преимущества продукции
Травяные запарки, как и веники, традиционно используются для бани. Травы позволяют создавать травяной пар. Для этого настоянную на воде запарку ковшиком брызгают на камни печи. Это и создает приятный травяной пар, который является лечебным, а также имеет множество других полезных свойств. В зависимости от состава запарки они различны. Например, в ней могут быть чабрец, шалфей, донник, зверобой, мята и другие травы. Каждая из них обладает собственными целебными свойствами.
На сайте довольно просто найти подходящие товары по названиям категорий или через поисковую строку. Выбирать и сравнивать их также легко. Ведь каждое наименование снабжено описанием и фотографиями, указана стоимость и характеристики. Заказать веники и запарки, прочую продукцию с быстрой доставкой по Российской Федерации можно непосредственно на сайте через корзину в онлайн-режиме.
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