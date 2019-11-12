Банные веники и травяные запарки

Компания «Банный мир» предлагает банные веники и травяные запарки. С полным ассортиментом товаров можно ознакомиться здесь. В интернет-магазине компании представлены разнообразные наименования продукции.

Каталог

Веники и травы.

Свежезамороженные веники.

Травяные запарки в мешочках.

Эфирные масла, ароматизаторы, соляная баня.

Матрасы, подушки, валики, сено.

Алтайские травяные чаи.

Текстиль для банных целей.

Каждая категория товаров, представленных на сайте магазина, имеет подкатегории. Например, «Веники и травы» включают такие разновидности, как царские веники, обычные веники, травы, расходные материалы. Травяные запарки в мешочках подразделяются по весу, а также по количеству трав. На сайте можно приобрести разнообразный банный текстиль, это универсальные юбки, шапки, тапочки, рукавицы, коврики, полотенца, простыни и пр.

Компания не только продает, но и заготавливает такие товары. Она специализируется на оказании услуг уже более восьми лет.

Преимущества продукции

Заготовка сырья для веников и травяных запарок ведется в экологически чистых регионах и местностях.

Удобные ручки веника, при их формировании создается очищенная ручка и двойная перевязка.

При сушке соблюдаются все нормы и правила.

Высокое качество веников, возможность использовать их для трех-четырех посещений бани.

Низкие цены на товары.

Отличное соотношение стоимости и качества.

Соблюдение стандартов заготовки и обработки, санитарных норм.

Травяные запарки, как и веники, традиционно используются для бани. Травы позволяют создавать травяной пар. Для этого настоянную на воде запарку ковшиком брызгают на камни печи. Это и создает приятный травяной пар, который является лечебным, а также имеет множество других полезных свойств. В зависимости от состава запарки они различны. Например, в ней могут быть чабрец, шалфей, донник, зверобой, мята и другие травы. Каждая из них обладает собственными целебными свойствами.

На сайте довольно просто найти подходящие товары по названиям категорий или через поисковую строку. Выбирать и сравнивать их также легко. Ведь каждое наименование снабжено описанием и фотографиями, указана стоимость и характеристики. Заказать веники и запарки, прочую продукцию с быстрой доставкой по Российской Федерации можно непосредственно на сайте через корзину в онлайн-режиме.

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