Как выбрать усилитель сигнала сотовой связи?

С каждым годом операторы сотовой связи расширяют зону покрытия, строят новые станции, вышки, появляются новые поставщики услуг, но уровень сигнала не везде одинаково хорош. Больше других страдают частные и загородные дома, так как они находятся на значительном удалении от города. Но и в городе могут быть проблемы с сигналом. Подобные проблемы может решить репитер - https://gsmusilenie.ru устройство усиливающее качество сотовой связи.

С чем может быть связана проблема?

В отдельных странах ЕС уже тестируют новый уровень сигнала 5G, но в России мы сталкиваемся с тем, что необходимо самостоятельное усиление 3G сигнала, чтобы оставаться на связи. Основные проблемы с покрытием связаны с большой площадью и многие объекты находятся на значительном удаление от базовой станции.

Кроме расстояния, проблемой могут стать и многоэтажные здания, лесные массивы или железобетонные конструкции. Все эти объекты сказываются на уровне сигнала.

Главные причины проблем с сигналом:

- большие расстояния;

- наличие железобетонных конструкций;

- конструктивные особенности помещений.

Решение проблемы

Сотовые операторы решают проблему плохого сигнала за счет строительства новых станций, но темпы строительства не могут решить всех проблем. Для того, чтобы оставаться на связи можно установить репитер. Консультацию о выборе устройства, его особенностях можно https://gsmusilenie.ru/usilitel_signala_sotovoy_svyazi.html в компании GSMUsilenie.

Стоит отметить, что выбор усилителя сотовой связи зависит и от преследуемой вами цели. Если для вас главное качественный сигнал, чтобы всегда совершать звонки, до достаточно недорогого GSM-ретранслятора. Но если для вас важен и доступ в Интернет, то важно выбирать модель, которая способна усиливать 4G сигнал.

Наличие установленного репитера может решить и такую проблему, когда есть несколько устройств в доме и вы не можете одновременно их использовать. Выбирая устройство важно учитывать площадь рабочего помещения, чем выше мощность, тем больше площадь покрытия. Не всегда стоит делать самостоятельный выбор, лучше проконсультироваться со специалистами.

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