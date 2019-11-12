Особенности благотворительной организации «Долголетие»

«Долголетие» - это благотворительный фонд, который помогает нуждающимся в постоянном уходе. Он помогает тем, кто прожил трудную и долгую жизнь, приобрел хронические тяжелые заболевания. Нужно понимать, что без ежедневного профессионального ухода в таких ситуациях практически невозможно справиться. Также благотворительная организация готова помогать людям иных возрастных категорий, страдающих врожденными или приобретенными патологиями и нуждающимися в постоянном, практически круглосуточном, уходе.

Помощь организации способствует тому, чтобы люди могли стремиться к яркой и полноценной жизни, несмотря на наличие заболеваний в хронической форме. Гарантируется стремление создать именно те условия, когда хочется жить долго и стремиться к выздоровлению или, по крайней мере, улучшению состояния.

Благотворительный фонд существует с 24 ноября 2017 года. Его создание было вызвано тем, что сеть пансионатов для пожилых людей «Долголетие» крайне нуждалось в благотворительной поддержке. Однако в дальнейшем организация начала стремительно развиваться и получила хорошую, безупречную, репутацию. Именно по этой причине организация теперь готова помогать не только пожилым людям, которые нуждаются в профессиональном уходе и реабилитационных программ, но и многим другим.

В организацию могут обратиться за материальной и финансовой поддержкой люди, которые серьезно болеют, вне зависимости от своей возрастной категории. Сотрудники организации обязательно окажут необходимую помощь, благодаря чему жизнь людей хотя бы немножечко улучшается. К тому же можно рассчитывать на помощь волонтеров, которые готовы ухаживать за тяжелобольными людьми, способствовать организации интересного досуга и даже на регулярной основе проводят праздничные представления для постояльцев пансионатов.

На официальном сайте фонда можно изучать актуальные новости для того, чтобы доверие к организации только усиливалось. К тому же можно внимательно изучать программы и адресную помощь, чтобы понимать, кому нужно помочь хотя бы как-то. В результате каждый из нас, читателей, может подарить чуточку счастья, радости и успеха тяжелобольным людям.

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