Топографический план

Топоплан участка: суть, разновидности и цели составления

Перед проведением строительно-монтажных работ и в ряде других случаев необходимо выполнить топографический план территории. Такой документ содержит исчерпывающие сведения, которые касаются конкретного участка земной поверхности. С его помощью архитекторам, проектировщикам, электрикам и многим другим специалистам будет проще выполнить возложенные на них задания.

Для чего проводятся инженерные исследования

Составляется ситуационный план для того, чтобы оценить все особенности конкретной местности. В разработанных специалистами графических материалах содержатся сведения, которые касаются:

системы координат;

рельефа участка;

границ земельного надела;

характеристик всех объектов, что находятся на территории (сооружения, коммуникационные сети, деревья, трассы и пр.).

Разновидности инженерных изысканий

Стоит отметить, что разработка топографического плана предполагает выполнение графических материалов в любом масштабе. Точность зависит исключительно от целей заказчика. К примеру, крупные масштабы используют при разработке проекта ландшафтного дизайна. Графические материалы со средней точностью требуются в ходе строительно-монтажных работ. Топопланы 1:10000 и широко применяют в ходе создания карт местности.

Для чего нужны такие исследования

Как правило, ситуационный план объекта или территории используют для:

получения разрешения на застройку. Правильно составленные отчеты геодезистов – необходимое условие для того, чтобы пройти экспертизу в органах архитектуры;

межевания участка. Специалисты смогут определить границы территории, после чего поделить ее на несколько земельных наделов с определенной площадью;

контроля над правильностью строительно-монтажных, ремонтных и реконструкционных работ. Геодезисты оценят количество необходимых материалов, а также помогут сопоставить реальные параметры объекта и проектные документы;

разработки карт местности, а также обновления навигационных систем.

Грамотно составленные документы помогут при возведении любых объектов: от небольших частных домов до крупных административных и коммерческих строений. С помощью услуг опытных геодезистов можно существенно упростить и ускорить все этапы строительно-монтажных и прочих работ, более подробно http://geo-smolensk.ru/situacionnyj-topograficheskij-plan.php!

Этапы инженерных исследований

Выполняется топографический план улицы и других объектов в три этапа:

подготовка. Прежде всего, изучают техническое задание, разработанное заказчиком. Дальше происходит поиск документов из архива, составление сметы и расчет сроков;

полевые работы. Съемка проводится при помощи современного оборудования, которое подвержено регулярным проверкам. Это дает возможность избежать любых неточностей и недочетов;

камеральная стадия. Предполагает анализ полученных сведений и составление графических материалов.

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